/FOTOGALERIE, VIDEO/ Nadstavba druhé volejbalové ligy žen U18 pokračovala ve skupině o udržení dvojzápasem druhého a třetího týmu tabulky. Do Českého Krumlova zavítal Děčín.

Dramatická koncovka třetího setu. | Video: Deník/Vladimír Klíma

VSK Český Krumlov - VSK Děčín 3:1 (20, -17, 29, 23) a 1:3 (-16, 23, -20, -14)

Podle postavení v tabulce se dal čekat vyrovnaný souboj a to se také naplnilo. Za skvělé atmosféry v tělocvičně Za Nádražím si domácí hráčky vzaly celkem pohodlně první set úvodního utkání. Ve druhém to byla chvíli přetahovaná, ale pak přišla bodová série Děčína a bylo srovnáno. Ve třetí sadě se Jihočešky brzy dostaly do vedení a vypadalo to na hladký zisk setu. Severočešky však bodovou šňůrou stav dotáhly a dostaly set do dramatické koncovky. V té měly pevnější nervy hráčky Českého Krumlova. Ve čtvrté sadě měly zpočátku navrch hráčky Děčína, ale domácí děvčata srovnala na 12:12 a od té chvíle to byla přetahovaná o každý bod. I tentokrát Jihočešky zvládly koncovku a získaly z prvního duelu tři body.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Přestávka mezi zápasy vyplněná duelem první ligy juniorů Český Krumlov - Dansport Praha evidentně více pomohla hráčkám z Děčína. Ty do odvety přímo vlétly a rychle získaly první sadu. V té druhé domácí volejbalistky potvrdily, že jim jdou koncovky a i tuto zvládly. Do dalších se však již v utkání nedostaly a Severočešky si vzaly zbylé dva sety a z odvety braly tři body ony.

V tabulce se tedy nic nezměnilo, oba celky získaly po třech bodech. Hráčky Českého Krumlova čeká v dalším dvoukole 10. února výjezd do Mělníka, kde se utkají s lídrem tabulky.

Aktuální tabulka je ZDE.