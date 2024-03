/FOTOGALERIE, VIDEO/ Hned čtyři prvoligové duely čekaly na volejbalisty VSK Český Krumlov U22 o víkendu. Doma hostili Slavii Liberec, druhý den zajížděli na Orion Praha.

Bodová šňůra Krumlova s Libercem. | Video: Deník/Vladimír Klíma

VSK Český Krumlov - Slavia Liberec 3:0 (11, 23, 19) a 3:0 (17, 14, 18)

Na domácí palubovce proti předposlednímu celku tabulky českokrumlovští volejbalisté kralovali. Od prvního setu úvodního duelu jasně vládli na síti a neztráceli zbytečné míče v poli. Jen ve druhé sadě prvního utkání soupeř trochu zazlobil, ale domácí koncovku zvládli. Ve druhém utkání soupeře ani jedou nepustili přes dvacet a v poklidu si dokráčeli pro další body.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Orion Praha - VSK Český Krumlov 3:0 (22, 18, 23) a 3:1 (-20, 24, 17, 19)

V neděli čekal na Jihočechy podstatně tvrdší oříšek. Čtvrtý celek tabulky hrál velmi dobře a úvodní sadu vyhrál v koncovce. Do té se šlo i ve třetím setu prvního zápasu a opět skončila ve prospěch domácích volejbalistů. Do odvety lépe vstoupili Jihočeši a mohli doufat v body alespoň z tohoto utkání. Ale ve druhém setu znovu přišla těsná koncovka a ty jim zkrátka tentokrát nevycházely. Domácí vyrovnali na 1:1, vyhraný set jako by je polil živou vodou a i druhé utkání vyhráli za tři body.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Českokrumlovské volejbalisty čekají ještě v dubnu dvě dvojutkání. 6. dubna jedou ze třetího místa na palubovku lídra tabulky do Odolene Vody. O týden později, 13. dubna, pak nastoupí na palubovce druhého béčka VK Česé Budějovice. Jedno je jisté, horší než třetí již v soutěži být nemohou.

Aktuální tabulka je ZDE