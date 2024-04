/FOTOGALERIE/ Posledním dvoukolem končila druholigová soutěž volejbalistek U18 ve skupinách o 7. - 12. místo. Ve skupině A již bylo jasné, že hráčky VSK Český Krumlov skončí nejhůře čtvrté, což stačí na záchranu soutěže i pro další sezonu.

II. liga U18: VSK Český Krumlov - Teplice | Video: Deník/Vladimír Klíma

VSK Č. Krumlov - EMĚ Mělník 0:3 (-17, -16, -22) a 0:3 (-13, -15, -10)

Do Českého Krumlova zavítal poslední březnovou neděli suverén této skupiny. Hráčky Mělníka měly na kontě pouze jednu porážku za nula a jednu za jeden bod, jinak všechny zápasy vyhrály. Domácí volejbalistky se teoreticky ještě mohly dostat na třetí místo před Děčín, ale to by musely nad Mělníkem vyhrát dvakrát za tři body. Páté Kladno, které hostilo právě Děčín, je již nemohlo bodově ohrozit.

Volejbalistky z Mělníka na jihu Čech ukazovaly, proč jsou v této skupině nejlepší. Kralovaly ve všech herních činnostech a bez problémů si odvezly dvě tříbodové výhry.

Děvčata z Českého Krumlova končí ve skupině A o 7. - 12. místo čtvrté a vyhnou se tak baráži o udržení ve druhé lize.

Konečná tabulka je ZDE