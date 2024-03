/FOTOGALERIE/ Volejbalistky VSK Český Krumlov zvládly svůj předposlední zápas krajského přeboru žen bez problémů a před závěrečným utkáním je již jisté, že v tabulce skončí na druhém místě.

Volejbalistky VSK Český Krumlov porazily Jindřichův Hradec 3:0. Ilustrační foto. | Foto: Veronika Neubauerová

VSK Český Krumlov - Slovan J. Hradec 3:0 (14, 23, 25)

Do Českého Krumlova přijel sedmý tým tabulky z Jindřichova Hradce a domácí hráčky do zápasu nastoupily jako favoritky. Své postavení v tabulce začaly potvrzovat hned v prvním setu, který vyhrály jednoznačně 25:14. V dalších dvou setech možná trochu polevily v důsledku jasné výhry v prvním dějství, a tak oba další sety dospěly do napínavých koncovek. Přesto obě domácí hráčky zvládly, zvítězily 3:0 na sety a získaly tak tři body.

V tabulce jim tak patří druhé místo se ztrátou tří bodů na první Jihočeský volejbal, který již nemohou předstihnout, protože vzájemná utkání hrají ve prospěch soupeřek.

Se sezonou se volejbalistky z Českého Krumlova rozloučí v pondělí 25. března od 19.30 hodin domácím zápasem s Táborem.

