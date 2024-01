/FOTGALERIE/ Volejbalistky VSK Český Krumlov se drží na špici krajského přeboru a snaží se udržet pozice i přes vyrovnanou konkurenci. Po úspěšné odvetě s Jihočeským volejbalem se tým připravuje na další klíčové zápasy a spoléhá na podporu fanoušků.

Volejbalistky VSK Český Krumlov bojují o titul v krajském přeboru. | Foto: Veronika Neubauerová

Volejbalistky VSK Český Krumlov bojují o titul v krajském přeboru.Zdroj: Veronika NeubauerováVolejbalový krajský přebor žen má za sebou nekompletních patnáct kol a na čele tabulky se usadil celek VSK Český Krumlov. V minulé sezoně skončily českokrumlovské volejbalistky druhé a chtěly v té současné zaútočit na metu nejvyšší.

Z patnácti odehraných duelů mají hráčky VSK Český Krumlov bilanci třinácti výher a dvou porážek. S vývojem sezony by tedy mohla panovat spokojenost. „Určitě by bylo pohodlnější mít několikabodový náskok a jistější pozici v tabulce. Tahle je ale soutěž tak vyrovnaná, že můžeme být dnes první a zítra čtvrté. Spokojené chceme být hlavně na jejím konci,“ hodnotila odehranou část sezony smečařka Michaela Mádlová.

Zmíněné porážky přišly na palubovkách Jihočeského volejbalu, z.s. a Tábora. V odvetě hráčky Českého Krumlova nyní Jihočeský volejbal porazily 3:1 (-21, 20, 19, 20). Co musely změnit, aby velice zkušený celek v odvetě přehrály? „Nejspíš postoj. Je to tým s kvalitními hráčkami. Hlavně většina z nich jsou naše bývalé starší spoluhráčky z předchozích klubů, takže známe jejich kvality. Respekt k soupeři je hezká a nutná věc, ale v tomto případě to možná byla příčina našich vlažných rozjezdů ve společných zápasech. My už také nejsme žádní nováčci a máme co nabídnout,“ uvedla M. Mádlová.

Druhá porážka přišla v Táboře. Odveta s ním je na programu 5. února od 19.30 hodin. Co na soupeřky vymyslet? „Tábor nás na své domácí půdě dost zaskočil, ale samozřejmě i tato prohra nám něco dala. Teď nastoupíme připravené jinak,“ slibuje za tým zkušená smečařka.

Volejbalistky VSK Český Krumlov bojují o titul v krajském přeboru.Zdroj: Veronika NeubauerováTým Českého Krumlova má na soupisce řadu mladých hráček i z ročníků 2006 – 2008. To je skvělý příslib do dalších sezon. „Je to tak, základna je v Krumlově silná a je z čeho brát. Z juniorek k nám došly už nastálo Martina Jedličková a Kateřina Kubátová, které již jsou teď neodmyslitelnou součástí týmu. Dál si průběžně půjčujeme další hráčky na výpomoc, kterým už také zahříváme místo a jsme za to moc rády,“ pochválila nastupující generaci volejbalistek v klubu Michaela Mádlová.

Ještě sedm kol čeká do konce sezony na hráčky českokrumlovského VSK a je jasné, že to bude až do závěru na čele tabulky hodně napínavé. „Budeme rády za každou podporu, nejen na domácích zápasech v hale Za Nádražím, ale i na těch venkovních, které odehrajeme v Českých Budějovicích. Příznivce volejbalu hned můžeme pozvat do haly na Sádkách, kde odehrajeme velmi atraktivní zápasy již toto pondělí 29. ledna se Slávií JU ČB A a potom v téže hale další zápas 4. března proti B týmu stejného klubu. Další novinky mohou fanoušci sledovat na našem instagramu @ve.es.ka,“ dodala Michaela Mádlová.

Aktuání tabulku najdete ZDE.