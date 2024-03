/FOTOGALERIE, VIDEO/ Českokrumlovské volejbalistky zakončily v pondělí večer sezonu krajského přeboru žen. V rozlučce na domácí palubovce porazily soupeřky z Tábora.

KP volejbalistek: VSK Český Krumlov - Tábor. | Video: Deník/Vladimír Klíma

VSK Český Krumlov - SK Tábor 3:1 (-21, 22, 20, 23)

Vše důležité bylo rozhodnuto již dávno před utkáním. Hráčky Českého Krumlova věděly, že ať dopadne utkání jakkoliv, skončí na druhém místě tabulky za Jihočeským volejbalem. Utkání s Táborem tak pojaly ve slavnostnějším stylu a připravily pro své věrné fanoušky pohoštění.

Domácí hráčky byly velkými favoritkami zápasu a již během prvního setu se dostaly do vedení, které se mohlo zdát jako rozhodující. Ale chyba lávky. Hráčky Tábora bodovou šňůrou stav otočily a první sadu si uzmuly pro sebe. Ve druhém setu si hráčky od Vltavy vytvořily bodový polštář, ten sice soupeřky opět začaly stahovat, dostaly se do kontaktu, ale koncovka patřila domácím. Třetí sada byla zcela v režii domácího celku. Vysoké vedení sice soupeřky opět mírně korigovaly, ale přes dvacet bodů se nedostaly. Závěrečně dějství opět přineslo bitvu až do koncovky se šťastným koncem pro domácí hráčky.

