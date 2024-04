Ambice byly sice vyšší, ale druhé místo bereme, shodují se volejbalistky VSK

Přesně před rokem hodnotily českokrumlovské volejbalistky druhé místo v jihočeském krajském přeboru jako úspěšné, ale s dovětkem, že v té další zaútočí na místo první. Jak tedy hráčly právě skončený ročník hodnotí? "Myslím, že mohu mluvit za celý tým, že druhé místo bereme. I přesto, že jsme měly ambice vyšší, jsme spokojené. Považujeme druhé místo z dvanácti týmů jako úspěch," shrnula sezonu smečařka týmu Anežka Sebroňová a doplnila: "Za tuto sezonu jsme velmi vděčné, přinesla nám plno nových fanoušků a také nové sponzory, díky kterým jsme si například mohly pořídit nové dresy a v plánu máme díky nim jednu moc hezkou akci, nyní před létem. Více se naši příznivci brzy dozví a určitě se všichni ještě potkáme."

V předchozí sezoně kraloval Meteor. Ve vyšší soutěži se v té právě skončené nepohyboval, naopak v krajském přeboru skončil poslední. Nově se však objevil Jihočeský volejbal a celou soutěž vyhrál. Evidentně zde došlo na přesun hráček. "Jihočeský volejbal není novým týmem. Většinová část Meteoru totiž přestoupila do organizace Jihočeský volejbal, kde hráčky potvrdily svoji dominanci z předchozí sezony. Nynější Meteor nabral nové hráčky, které byly v krajském přeboru nováčkem a sbíraly zkušenosti," doplnila ke změnám ve složení týmů A. Sebroňová.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Celkově se v soutěži odehrála řada velice vyrovnaných zápasů. To naznačuje, že se krajský přebor více vyrovnává? "Myslím, že je to každou sezonu hodně podobné a vyrovnané. Na každou výhru se nadřeme bez ohledu na konečný počet odehraných setů," potvrdila českokrumlovská smečařka.

Sezona nebyla o tom, že by Jihočeský volejbal utekl hráčkám VSK po dvou výhrách ze vzájemných zápasů, ty byly 1:1. Přišly však porážky na áčku Jihočeské univerzity a v Táboře. Těžkých zápasů bylo více, rozšiřuje se špička v kraji? "Špička v kraji si drží kvalitu již několik let a musíme dle toho přistupovat k jednotlivým zápasům. Ale dá se to tak říci, že horní půlka tabulky je přeci jen vyrovnanější, jsou to těžší zápasy a diváci mohou sledovat hodně atraktivní volejbal. Cestu za titulem jsme si ale zkomplikovaly samotné, po ztrátě pokory následovala i ztráta bodů," vrátila se k sezoně Anežka Sebroňová.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Podruhé v řadě tedy utekla hráčkám VSK možnost poprat se o vyšší soutěž. Zůstávají ambice zkusit postoupit i pro další sezonu? "Ambice máme stále stejné. Uvidíme, zda se nám na příští sezonu povede postavit dostatečně silný kádr a probojovat se do baráže o druhou ligu," neslevují českokrumlovské volejbalistky ve svých výzvách a současně se již také těší na akce mezi sezonami: "Čeká nás letní příprava a vyrazíme na nějaké antukové turnaje. Například pojedeme v červnu obhájit titul na Jordán cup do Tábora, který pořádají naše soupeřky z krajského přeboru. Určitě ještě nějaký turnaj přidáme a chceme se snažit co nejkvalitněji připravit na další sezonu."

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Kádr VSK Český Krumlov tvořily hráčky: Bédi Vendula, Bernatová Veronika, Beková Nikola, Grabcová Klára, Jakubčáninová Barbora, Jedličková Martina, Juračková Lucie, Kubaláková Lucie, Kubátová Kateřina, Lišková Romana, Marková Zuzana, Mádlová Michaela, Petrášková Kamila, Sebroňová Anežka, Třísková Klára, Šebková Matylda.

Trenér: Antonín Bédi. Asistent: David Juračka.

Všechny novinky a podrobnosti z týmu mohou fanoušci sledovat na týmovém instagramu ve.es.ka.