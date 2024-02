/FOTOGALERIE, VIDEO/ Skvělý víkend mají za sebou prvoligoví junioři volejbalového VSK Český Krumlov v kategorii U22. Měli na programu dva dvojzápasy a zvládli všechny čtyři duely za tři body. Odměnou jim je posun do čela tabulky.

Volejbalisté Č. Krumlova U22 porazili Dansport Praha dvakrát 3:1. | Video: Deník/Vladimír Klíma

VSK Český Krumlov - Dansport Praha 3:1 (17, -25, 22, 22) a 3:1 (14, -20, 18, 19)

Souboj druhého týmu tabulky se čtvtým sliboval v sobotu výborný volejbal a to se také potvrdilo. Zaplněná tělocvična Za Nádražím sledovala skvělé souboje na síti i obětavost v poli. Zápasy byly tak trochu jako přes kopírák. Domácím vyšly první sety, což je možná tak trochu uspokojilo. V těch druhých vítězili hosté, i když v prvním utkání to bylo až v dramatické koncovce. Třetí a čtvrté sety se již odehrávaly víceméně v režii domácích hráčů. V prvním duelu to bylo sice hodně vyrovnané, ale větší jistota byla na domácí straně. V odvetě si již domácí závěrečné dva sety v klidu pohlídali.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Meteor Praha - VSK Český Krumlov 0:3 (-19, -20, -18) a 0:3 (-14, -14, -22)

V neděli zavítali Českokrumlovští na palubovku posledního týmu tabulky a roli favorita dokonale splnili. Domácím prakticky nedali žádnou šanci, jen ve třetím setu odvetného utkání je nechali dostat sadu do koncovky. Celkově si však došli pro jistých šest bodů.

V tabulce se celek VSK Český Krumlov posunul na první místo, ale je třeba dodat, že druhé AERO Odolena voda má při dvoubodové ztrátě dva záasy k dobru.

V dalším prvoligovém programu přivítají Českokrumlovští na své palubovce 24. února šestou Slavii Plzeň.

Aktuální tabulka je ZDE.