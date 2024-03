/FOTOGALERIE, VIDEO/ V roli vysokých favoritek nastupovaly volejbalistky VSK Český Krumlov U18 ve skupině o záchranu II. ligy proti soupeřkám z Teplic. Tým, který do té doby neuhrál v sezoně ani bod, na jihu Čech vyhrál oba zápasy.

II. liga U18: VSK Český Krumlov - Teplice | Video: Deník/Vladimír Klíma

VSK Český Krumlov - VK Šanov Teplice 2:3 (23, -20, 13, -21, -10) a 0:3 (-19, -26, -14)

Na úvod skupiny o záchranu si volejbalistky Českého Krumlova přivezly z Teplic dvě jasné výhry 3:0. Velkými favoritkami byly i tentokrát a v případě dvou tříbodových výher se mohly posunout na druhé místo tabulky. Ale zápasy ukázaly, jak je sport nevyzpytatelný.

Teplice přijely na jih Čech v pozici posledního týmu skupiny, který byl po dvanácti zápasech bez bodu a měl na kontě pouhé tři uhrané sety. Již úvod prvního utkání v Českém Krumlově naznačil, že Severočešky nepřijely do Českého Krumlova zápasy jen odehrát. Rozhodla až koncovka setu. Po obrátce hráčky Teplic stav srovnaly. Třetí sadu ovládly suverénně Jihočešky a zdálo se, že utkání směřuje tam, kam se dle vývoje soutěže předpokládalo. Volejbalistky Teplic se však s porážkou nesmířily a po houževnatém výkonu získaly další dva sety, vyhrály 3:2 a braly z prvního duelu dva body.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ani vstup do druhého utkání se domácím hráčkám nevydařil a výsledkem toho byl poměrně snadno ztracený první set. V tom druhém se zvedly, šlo se až do koncovky, ale v té měly více štěstí Severočešky (26:28). To jakoby domácí hráčky zlomilo, ve třetím setu nedokázaly soupeřkám vzdorovat, a tak si volejbalistky z Teplic připsaly na konto i druhé vítězství.

V tabulce jsou Jihočešky aktuálně čtvrté s poměrně velkým náskokem 16 bodů na páté Kladno. To však má čtyři zápasy k dobru, z toho dva proti posledním Teplicím. V sobotu 9. března hrají Jihočešky dvojutkání v Děčíně, se kterým mají z domácí palubovky vyrovnanou bilanci 3:1 a 1:3. V tabulce na něj ztrácejí dva body.

