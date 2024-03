/FOTOGALERIE/ Skupina o záchranu druhé volejbalové ligy žen letí v kategorii U20 do svého závěru. Hráčkách VSK Český Krumlov chybí dohrát poslední čtyři utkání.

2. liga U20: VSK Č. Krumlov - Baník Příbram. | Video: Deník/Vladimír Klíma

V neděli 24. března čeká volejbalistky VSK Český Krumlov U20 souboj s Kladnem. To je v šestičlenné skupině o záchranu druhé ligy na čtvrtém místě, které po skončení soutěže znamená přímou záchranu II. ligy (poslední dva týmy jdu do baráže). Jihočešky z pátého místa ztrácejí na soupeřky v tabulce pět bodů. Pokud by tedy vyhrály dvakrát za tři body, dostaly by se v tabulce před Kladno. To však má ještě další dva zápasy s Rudolfovem k dobru. První nedělní duel v tělocvičně ZŠ Za Nádražím začíná v 10 hodin, odveta po přestávce po skončení prvního zápasu. Jihočešky mají soupeřkám co oplácet, na jejich palubovce padly 1:3 a 0:3.

Spodek tabulky je však pořádně zamotaný. Pokud by volejbalistky Českého Krumlova měly před posledním dvoukolem ještě šanci na přímou záchranu, půjdou do něj z nejlepší pozice. Poslední březnovou sobotu totiž zajíždějí na plubovku posledních Vejprnic, které doma porazily dvakrát 3:1.

Pojďme tedy zafandit či alespoň držet palce do zápasů s Kladnem, které napoví o šancích pro závěrečou fázi soutěže.

Aktuální tabulka je ZDE