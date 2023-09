/FOTOGALERIE, VIDEO/ Do bojů nad volejbalovou sítí zasáhla o víkendu hned tři dužstva VSK Český Krumlov. Junioři již mají za sebou čtyři zápasy, ženy U18 a U20 nastoupily k prvním dvojzápasům.

2. liga U18: Č. Krumlov - Chodov. | Video: Deník/Vladimír Klíma

Junioři VSK Český Krumlov zahájili novou sezonu nezvykle brzy a přestože se to do určité míry projevilo především po kondiční stránce a v souhře, se ziskem deseti bodů z dvanácti možných mohou být spokojeni. Nadcházející měsíce bude tým čelit dvěma výzvám. Tou první je schopnost družstva udržet výkonnost v situaci, kdy část hráčů odešla za studiem mimo jižní Čechy. Tito hráči musejí dohánět tréninkový objem v novém působišti a s týmem se sejdou většinou jen na zápasy. Tou druhou je postupné zapojení chlapců, kteří buď věkem nebo trénovaností do republikové úrovně teprve dorostou a jejichž výkonnostní nebo věkový rozdíl je zatím značný. V týmu je však velká chuť hrát a všichni pevně věří v úspěch.

Sestava: Píša A., Vališ T., Kryštof M., Skok Š., Březina A., Šubrt M., Kobrle V., Juřica V., Jareš J.

7. a 8. října čeká juniory volejbalový víkend venku proti Plzni a doma proti Odolené Vodě.

Krumlovské dívky po několikaleté odmlce opět působí v celorepublikových soutěžích. O tomto víkendu obě kategorie zahájily své soutěže, U18 proti Chodovu od Karlových Varů a dívky U20 prověřil soupeř z Tábora.

Od prvního setu dívky U18 bojovaly o každý balon. Koncovky patřily jim a tak první zápas vyhrály 3:0 (26:24, 25:18, 25:23). Ve druhém zápase se vítězství v jednotlivých setech přelévalo a celkově byl snad ještě napínavější. První set vítězství 25:23, ve druhém těsná prohra 24:26, třetí domácí hráčky jasně vyhrály 25:20 a ve čtvrtém měly několikrát mečbol. Štěstí však přálo soupeři a set skončil 26:28. V tiebreaku již došly síly. Soupeř BVC Chodov bral tedy dva body za výhru a domácí děvčata jeden. Byl to však bojovný výkon, který se musel líbit i početnému publiku v tělocvičně Za Nádražím.

Sestava: Aulická B., Beterová A., Turnerová E., Novotná J., Fialová M., Jurná E., Šebestová K., Šloufová E., Moravcová K., Lobíková E.

Tuto sobotu čeká děvčata venkovní zápas proti Vejprnicím. Další domácí dvojzápas odehrají 7. října opět v tělocvičně školy Za Nádražím s družstvem ze Sokolova.

Dívky hrající v kategorii U20 čeká velká výzva, a to čelit starším soupeřkám, protože stále věkem spadají do kategorie U18.

Jako nováček ve druhé lize nevěděly, co očekávat. Po zisku prvního bodu a několika vyrovnaných koncovkách nám víkend napověděl, kde máme rezervy, které když odbouráme, máme v této soutěži své místo. Fyzický fond, týmovost a bojovnost budou klíčové faktory do dalších zápasů.

Sestava: Michalová B., Finková A., Aulická B., Kubaláková L., Zieglerová N., Moravcová K., Kaliánková M., Fialová M., Novotná J., Šloufová E.

Příští zápas děvčata čeká 1. října proti českobudějovické VK Madetě hrající nejvyšší celorepublikové soutěže. Poprvé se doma představí 8. října proti družstvu z Rudolfova.

Autor: VSK Český Krumlov