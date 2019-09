České Budějovice - Ve dnech 4. - 6. 10. se uskuteční školení volejbalových rozhodčích II. a III. třídy. "Zahájení je naplánováno na pátek v budově České unie sportu ve Skuherského ulici v Českých Budějovicích," informuje Václav Aubrecht.

Volejbalisté zvou mezi sebe nové adepty na rozhodčí. | Foto: Jan Škrle

"Praxe proběhne při krajském přeboru žaček v hale Lokomotivy České Budějovice v neděli." Jihočeský volejbal podle Aubrechta potřebuje pomoc. "Trpí nedostatkem rozhodčích." Věk je omezen do 60 let. "Také odměny za výkon nejsou už zcela zanedbatelné," zmiňuje jeden z nejzkušenějších volejbalových rozhodčích v ČR. Školitelé: Roman Biskup, Vlastimil Janoušek, Václav Aubrecht. Pro mladší ročníky je možnost postupu do celostátních soutěží. Přihlášky mají zájemci posílat do 22. 9. na: roman.biskup@email.cz.