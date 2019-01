Jižní Čechy – Tento týden bude na sportovní události v jihočeském regionu znovu bohatý.

Již v pondělí mohou příznivci volejbalu navštívit utkání Uniqa extraligy mužů. Jihostroj České Budějovice přivítá na domácí palubovce od 19.40 v dohrávce 17. kola Ostravu.Jihočeši budou mít šanci navýšit svůj náskok na druhý Liberec.



Ve středu se hraje hokejová Chance liga. Motor České Budějovice hraje na vlastním ledě s Kadaní, a ačkoliv jsou Trhači beznadějně poslední, Motor to rozhodně nebude mít jednoduché.Hokejisté budou potřebovat podporu fanoušků. Duel se hraje v Budvar aréně od 17.30.



Na hokej mohou ve středu zajít také fanoušci v Táboře. Na programu je 35. kolo druhé hokejové ligy a Kohouti se utkají s posledním Pelhřimovem. Díky případnému vítězství by se Tábor výrazně přiblížil záchraně v soutěži.Tento zápas se hraje u Jordánu v 18 hodin.



Na pátek se zase těší příznivci basketbalu. V první lize mužů se hraje poslední kolo základní části a v něm proti sobě nastoupí v jihočeském derby Sršni Písek a Fio basket Jindřichův Hradec. Připraví Sršni v domácí hale bankéře o neporazitelnost? Utkání začíná v 19 hodin.



Body budou nutně potřebovat písecké házenkářky. Ty zabraly v sobotu v Bánovcích nad Bebravou a pokud chtějí vylepšit své postavení v tabulce, budou potřebovat zvítězit i v obloukové hale nad nováčkem z Plzně. Na jeho půdě Písečanky na podzim nešťastně prohrály a soupeři tedy mají co oplácet. Zápas se hraje v sobotu tradičně od 15 hodin.