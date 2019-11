Jihočeské družstvo nastoupilo v základním složení s Hanou Milisovou, Tomášem Švejdou a Jaromírem Janáčkem a posílilo se o trojici hráčů. Stejně jako v loňské sezoně o Madse Emila Kristensena z Dánska a nově o Matěje Hubáčka (Sokol Radotín-Meteor Praha) a teprve čtrnáctiletou Petru Maixnerovu z Rychnova nad Kněžnou.

Tým vedený trenérským duem Radek Votava – Pavel Maňásek v prvním utkání na domácích kurtech podlehl úřadujícím mistrům republiky z Benátek nad Jizerou 0:8 a o den později v Ostravě i Klimkovicím 2:6. O dva vyhrané zápasy se postarali Jaromír Janáček s Tomášem Švejdou ve čtyřhře a Tomáš Švejda ve dvouhře.

SKB Český Krumlov – BK 73 DELTACAR Benátky nad Jizerou 0:8

Švejda, Milisová – Smilowski, Zuzáková 1:2 (17:21, 23:21, 15:21)

Hubáček Matěj, Sluka – Savin, Zevl 1:2 (21:14, 14:21, 13:21)

Milisová, Maixnerová – Tarasova, Zuzáková 0:2 (15:21,14:21)

Janáček, Švejda – Holst, Smilowski 0:2 (18:21, 11:21)

Maixnerová – Tarasova 0:2 (15:21, 15:21)

Janáček – Savin 0:2 (21:23, 15:21)

Hubáček Matěj – Zevl 0:2 (17:21, 15:21)

Sluka – Holst 0:2 (8:21, 9:21).

„V prvé řadě bych chtěl za celé družstvo poděkovat všem divákům. Opět se ukázalo, že se u nás na badminton chodí. Věřím, že v dalších kolech se zase přiblížíme i k číslu sto. Za mě není ani nejdůležitější konečné skóre 0:8. To se dalo nakonec i očekávat. Důležité je, že se na kurtech hrál velice dobrý badminton a v některých zápasech jsme sahali i po výhře. To dalo celému tříhodinovému utkání náboj,“ uvedl trenér a předseda krumlovského klubu Radek Votava.

Sokol Klimkovice - SKB Český Krumlov 6:2

Bitman, Ausbergerová – Hubáček, Milisová 2:0 (21:18, 21:16)

Budzel/Benbenek – xxx nehrálo se

Budzelová, Ausbergerová – Milisová, Maixnerová 2:0 (21:12, 21:19).

Rajaran, Král – Švejda, Janáček 1:2 (12:21, 21:15, 19:21)

Maixnerová – Budzelová – Maixnerová 2:1 (21:13, 18:21, 21:17)

Bitman – Janáček 2:0 (21:19, 21:17)

Benbenek – Švejda 0:2 (12:21, 20:22)

Rajaran – Hubáček 2:0 (21:12, 21:13)

„K hráčům jsem byl po utkání dost upřímný. I bez posily z Dánska byla šance hrát o minimálně nerozhodný výsledek, a to jsem v mém hodnocení zdůrazňoval prostupně u všech zápasů. Víme, jak těžké bude se prosadit a tak věříme, že každý hráč má v týmu přesně své místo a má o co hrát. A to smysl prostě dává a věřím, že jako tým v dalších utkáních obstojíme,“ zmínil trenér.

Pořadí:

1. Benátky nad Jizerou 8

2. Plzeň 7

3. Brno Slatina 6

4. Radotín-Meteor Praha 5

5. Klimkovice 5

6. Hradec Králové 5

7. Český Krumlov 2

8. FSpS MU Brno 2