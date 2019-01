Tallinn – Na badmintonovém Mezinárodním mistrovství Estonska startovala dvojice Jaromír Janáček a Tomáš Švejda z SKB Český Krumlov – a ve společně hrané čtyřhře vybojovala výborné páté místo.

V prvním kole Krumlováci udolali finský pár Monnberg a Paul v třísetové bitvě (20:22, 21:19, 23:21) a postoupili do druhého kola.



V zápase o čtvrtfinále je čekal ostrý boj s francouzským párem (bronzoví medailisté z MEJ 2018) Briot a Lovang, se kterým opět sehráli vyrovnané utkání. Výhra ve třetím setu 21:19 je posunula do dalších bojů o medaile.



Tam však narazili na bulharské houževnaté a rychlé hráče Vlaara s Yanakievem. Krumlovští zejména nevyužili vedení ve druhém setu (16:11) a Bulhaři s menším počtem chyb zápas dotáhli do vítězného konce (14:21, 18:21).



Ve smíšené čtyřhře startoval Jaromír Janáček s exkrumlovskou Sabinou Milovou (nyní Meteor Praha). V prvním kole porazili ukrajinskou dvojici Makhnovskiy a Prozorová (24:22, 21:17). Pak je čekali nasazení Japonci Urai s Miyaurovou, kterým i přes kvalitní výkon podlehli ve dvou setech (17:21, 18:21).



„První turnaj po přestávce a první v novém roce. To je vždy velké očekávání, jak to půjde. Kluci vydřeli dvě výhry, které nebyly vůbec jednoduché, a ukázali otevřené hledí směrem postoupit ještě dál. To jsou jejich možnosti. Oběma blahopřeji,“ vzkazuje svým svěřencům kouč Radek Votava.



Umístění hráčů SKB Č. Krumlov na MM Estonska – čtyřhra muži: 5. Jaromír Janáček / Tomáš Švejda, smíšená čtyřhra: 9. Jaromír Janáček / Sabina Milová (SKB ČK / Radotín Meteor Praha).



Radek Votava, Karel Vosika