Opět se zlepšily čtvrtkařky - ve Stromovce byla Klára Konfrštová (16, Písek) pátá časem 61,52 a je letos v kraji druhou ženou. Lucie Bahenská (17, Sokol) byla sedmá v osobním rekordu 62,20, letos třetím výkonu v kraji. Druhé nejlepší dorostenecké překážky běžela v závodě třetí Melanie Turková (VS) - 9,31. Dominik Gysel (NV) vyhrál B-skupinu tyčkařů a se 420 cm vyrovnal třetí výkon roku v kraji.

Z dalších výkonů - Stromovka: 60 přek. 14. Karolína Mášková (Sok) 9,42, jun. 4. David Czepiec (ČD) 8,83, 60 m dor. 8. Bahenská 8,38, jun. 16. Czepiec 7,65, 400 jun. 13. Simona Voráčková (NV) 66,88, dálka dor. Tomáš Johaník (Sok) 605, Liberec: 60 přek. dor. 10. Anna Borová (VS) 9,65.

Krajský přebor žactva na Strahově (tučně nejlepší výkony roku v kraji): 60 m Jonáš Böhm (NB) 7,57, Jan Čoka (Čéč) 7,67 - letos druhý, Nina Radová (Sok) 8,12, Kateřina Hlaváčová (Čéč) 8,16 - druhá, ml. Tony Votava (ČZ) 8,90, Jiří Trnka (Sok) 8,97 (r 8,87), Laura Voldřichová 8,51, Elinor Weisová (obě Sok) 8,59, 150 m Jan Čoka 18,33, Böhm 18,39 - druhý, Hlaváčová 20,07, finále B Nina Albrechtová (Sok) 20,42, finále C Dorothea Pincová (VS) 21,15, finále D Marika Kouřimová (ČZ) 21,13, finále E Tereza Kozáková (Písek) 21,04, ml. Trnka 21,39, Voldřichová 20,82, finále B Lucie Blažková (ČD) 21,56, 300 m Jan Čoka 39,73, Nina Zajícová (NB) 45,91, 800 m Tomáš Čoka (Čéč) 2:12,33, Filip Krejčí (PT) 2:27,76, Adéla Štefanová 2:23,81, Magdalena Šimánková (Sok) 2:33,43, Barbora Kubáková (ČD) 2:34,41, ml. Jan Kubík (ČD) 2:42,75, Christian Teca Manuel (VS) 2:42,77, Karolína Bicanová (VS) 2:41,71, 1500 m Jan Hryzbil (Pí) 4:46,53, Vojtěch Kopecký (Sok) 4:46,83, Veronika Řepová(JH) 5:45,25, 60 přek. Michal Rada 8,42, Filip Kortan (Pí) 9,42, Eliška Svatošová (VS) 10,28, Natálie Pokorná (Sok) 10,68, Valerie Nečasová (NV) 10,91, ml. Hnízdil 11,77, Pavel Sedlák 12,78, Jolana Pixová (oba PT) 10,95, Simona Lomská (Čéč) 11,29, Elen Albrechtová (Sok) 11,73, finále B Lucie Paťhová (ČD) 11,57, Anastasia Bogdanova (Sok) 11,63, výška Jan Šíla (ČD) 155, Adam Fišer (Sok) 152, Veronika Řepová (JH) 137, Silvie Julie Fiziková (ČD) 137, ml. Jan Kubák 140, Tomáš Doležal (Čéč) 134, Paťhová 137, Lomská 134, dálka Michal Rada 627 - letos druhý v ČR!, Vojtěch Stříbrný (Sok) 541, Nina Radová 538 - třetí v ČR, Ema Albrechtová (Sok) 499, ml. Kubák 449, Filip Rolčík 422, Voldřichová (oba Sok) 460, Lucie Blažková (ČD) 437, koule Václav Zeman (JH) 10,34, Andrea Rypáčková (VS) 11,15, ml. Tadeáš Čepčány (Čéč) 9,22, Jakub Markvart (Ves.) 8,97, Karolína Kovářová (Ves.) 8,49, Lomská 8,29.