V ženách vyhrála favoritka, domácí Alena Panovská , když si skočila "letošňák" 171 cm. Druhá byla její oddílová kolegyně Julie Kotalíková se 156 cm, třetí písecká žákyně Adéla Chválová o opravu horší, i čtvrtá další žákyně z VS Katka Kolací zdolala 156 cm. Nejmladší závodnice soutěže Tereza Čápová (ročník 2007) z VS byla šestá se 151 cm.

Z Jihočechů skočili Štěpán Pokorný a Rudolf Ďorď shodně 181 cm. "Letošní objev žákovské republikové sezony Marek Volf z VS Tábor chyběl. Stříbrný na mistrovství republiky žactva v Mladé Boleslavi byl povolán na tréninkový repre kemp žáků v basketu do Nymburka. Spolu s tátou, Markem starším, předním světovým trojskokanem ve své kategorii, zvažujeme současné priority. Tušíme, že asi převládne výška," rozvíjí s opatrným optimismem Bém.

České Budějovice - Dosud největší účast na memoriálu ing. Zbyňka Šourka ohlásil našemu webu trenér atletů VS Roman Bém. "Za ideálního počasí si zasoutěžilo dvanáct mužů a patnáct žen," píše.

