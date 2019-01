České Budějovice - Organizátoři RunTour si mnou ruce. „Byla to Premiéra s velkým P," říká mluvčí Valoušek

Úvodní díl běžeckého seriálu RunTour nezklamal. Na startu se v Českých Budějovicích sešlo 1400 běžců všech věkových kategorií a náramně se bavili. „Byla to Premiéra s velkým P," chválil si start seriálu na jihu Čech jeho tiskový mluvčí Richard Valoušek.

„Čekali jsme velký zájem, i proto jsme zvýšili mírně kapacitu, ale že to bude až tak velké, to nás samotné mile překvapilo," přiznal mluvčí.

Potěšitelná je především vysoká účast dětí. Pro ně pořadatelé připravili pět set metrů a kilometr dlouhé tratě. „Že se zaplní dospělé běhy, je běžné, ale abychom vyprodali všechna dětská čísla a rozdali všechny medaile, to tu bylo poprvé. Máme z toho velkou radost, i když jsme samozřejmě museli řadu dětí pustit na trať bez čísla, aby o ten zážitek nepřišly," dodal Valoušek.

Jen smeknout klobouk lze před výkony těch dříve narozených. Vůbec nejstarším účastníkem závodu byl šestaosmdesátiletý Dalibor Kubíček. Běžel pětikilometrovou trať a zvládl ji za 52 minut. „Hlavně nesmíte přestat. Já běhám od svých pětadvaceti let. O trénování už se dnes nedá hovořit, ale udržuji se a těch šest kilometrů týdně naběhám. Běhat chodím v pondělí a ve čtvrtek," prozradil recept na běžeckou dlouhověkost muž v letech.

Všechny přítomné bavil herec Jakub Kohák, který stejně jako před rokem přijel do Českých Budějovic i se svým synkem. „Jsem velmi spokojený. Na náměstí v cukrárně jsme si dali dortík, potom obídek a jedno pivíčko. Pak jsme vyrazili do života," okomentoval svou účast v závodě na pět kilometrů vyhlášený bavič.

Hodinu po poledni pak Kohák odstartoval hlavní závod na deset kilometrů. „Mám nabito, tak jako každý večer," prohlásil a následoval výstřel z pistole.

Po něm se vydalo na trať zhruba šest stovek běžců. V předních liniích byli Milan Kocourek, olympioničky Eva Vrabcová – Nývltová s Lucií Sekanovou a spousta dalších známých jmen.

Nejvíce si před startem věřil Milan Kocourek. „Očekávám výhru, nic jiného. Konkurence může překvapit, ale já chcu stejně vyhrát," říkal na startovní čáře sympatický Brňák.

A věřil si právem. Závod na deset kilometrů vyhrál. Na paty mu šlapal jen Ukrajinec Timashov, který doběhl sedm vteřin za vítězem.

Rekord trati však stále drží Roman Rudolecký. Ten pod Černou věží vyhrál v roce 2013 a jeho čas 30:26 zůstává stále platným rekordem.

První ženou v cíli byla podle očekávání reprezentantka v běhu na lyžích Eva Vrabcová – Nývltová. „Počasí bylo ideální. Závod jsem si užila, bylo to skvělé. S časem jsem spokojená, i když nebyl na hranici mých možností. Čas ale neřeším, přijela jsem si hlavně hezky zazávodit," řekla v cíli Vrabcová – Nývltová.

Jako druhá skončila v cíli Jihočeška Lucie Sekanová. S Vrabcovou – Nývltovou se na RunTour utkala úplně poprvé. „Jenom jsme se pozdravily, ale nemluvily jsme spolu. Já mám cíle trochu jiné, jisté je že to dnes pojmu tréninkově," hlásila před závodem rodačka z Borovan. Její korunní disciplínou je běh na tři tisíce metrů přes překážky.

V této disciplíně si Sekanová zazávodila na loňském mistrovství světa v Pekingu a nyní hledí ještě výš. Olympijské Rio de Janeiro je za dveřmi.

Tradičním účastníkem RunTour v jihočeské metropoli je další domácí atlet Martin Frelich. V závodě na deset kilometrů byl celkově sedmý v čase 00:34:23. Ve své kategorii byl první. „Bál jsem se, že bude pršet, ale počasí bylo nakonec takřka ideální. Dneska jsem se rozběhal a zítra si dám Hlubokou," tvrdil po sobotním závodě RunTour Martin Frelich.

Běh Kolem Hluboké se běžel hned následující den.

Stejně starý Frelichův bratr Pavel tentokrát doma na jihu Čech chyběl. „Brácha dnes běží půlmaraton v Pardubicích," omlouval neúčast bratra Martin Frelich.

Oba bratři nyní ladí formu na Volkswagen Maraton Praha, který je jedním z nejkrásnějších maratónů na světě a poběží se v hlavním městě 8. května.

Z výsledků:

RunTour – 10 km muži:

1. Milan Kocourek 00:31:48

2. Volodymyr Timashov 00:31:55

3. David Vaš 00:32:31

RunTour – 10 km ženy:

1. Eva Vrabcová-Nývltová 00:33:33

2. Lucie Sekanová 00:35:38

3. Adéla Stránská 00:37:31

RunTour – 5 km muži:

1. Patrik Novák 00:17:18

2. Roman Hrzan 00:17:56

3. Lukáš Mohelský 00:18:27

RunTour – 5 km ženy:

1. Valérie Soukupová 00:17:49

2. Martina Procházková – Uvizlová 00:18:49

3. Nela Küffnerová 00:19:17

Nejlepší děti do 6 let:

Denis Alföldi, Jan Stolz, Monika Janíková, Julie Filipová – Ellen