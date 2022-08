Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Prolog hlavnímu závodu, který se koná v sobotu 13. srpna, udělala XTERRA Kids, závod nejmenších závodníků, budoucích triatlonistů. Ti se představili přmo na prachatickém Velkém náměstí a v jeho okolí. A při pohledu na účast především v nejmladších kategoriích muselo srdce nejednoho sportovce zaplesat.

Zdroj: Deník/Vladimír Klíma

Ti nejmenší se utkali na klasické běžecké trati, děti do pěti let absolvovaly 300 metrů, ty o něco starší o něco delší trať. Závodníci od devíti let již měli na programu duatlon, a tak si vyzkoušeli, jak to vypadá v depu mezi běžeckou a cyklistickou částí a opačně.

Diváky zaplněné náměstí vidělo skvělé výkony a všichni závodnícíi byli oděněni originální medailí vyrobenou právě na letošní závody XTERRA Czech. Nejlepší v jednotlivých kategoriích si pak odnesli další ceny.