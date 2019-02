Ve druhém díle si nejlépe vedl favorit soutěže – první tým Sokola Č. Budějovice, který před závěrečným finálovým turnajem KP vede tabulku.



Zástupci Krumlovska, a to čtyři družstva domácího SKB Český Krumlov a jeden tým Sokola Křemže, rovněž odvedli velmi dobré výkony. Zejména céčku SKB se v tomto kole dařilo, když neztratilo ani jedno utkání a posunulo se na třetí místo průběžného pořadí.



Do finálového turnaje, kde se bude hrát o titul přeborníka, postoupilo prvních pět družstev, další čtyři si to rozdají o konečné 6. až 9. místo.



Pořadí KP družstev žactva po 2. kole: 1. Sokol Č. Budějovice, 2. Sokol Vodňany, 3. SKB Č. Krumlov C, 4. SKB Č. Krumlov B, 5. Sokol Křemže, 6. Sokol Č. Budějovice B, 7. Dobrá Voda, 8. SKB Č. Krumlov, 9. SKB Č. Krumlov D.

Radek Votava