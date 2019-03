Velký badmintonový turnaj – Mezinárodní mistrovství České republiky kategorie mladších juniorů U17 – se sice svým rozsahem nemůže rovnat například říjnovému Krumlovskému vodáckému maratonu, ale svým významem a ohlasem rovněž výrazně převyšuje rámec nejen okresu, ale i kraje.

„Jsme halový sport, takže naše možnosti jsou tím pochopitelně omezené,“ připomíná šéftrenér, předseda pořádajícího klubu SK Badminton Český Krumlov a zároveň ředitel šampionátu Radek Votava, s nímž jsme jen pár dnů před ostrým startem hovořili.

Juniorský šampionát nehostíte poprvé. Pokolikáté již budou mít příznivci badmintonu možnost vidět v krumlovské hale nejlepší juniory z celého světa?

V Krumlově bude tento turnaj již potřetí. Poprvé to bylo na podzim 2017 a podruhé loni v dubnu. Na evropské badmintonové federaci už leží naše žádost na další dva roky. Naším cílem je vytvořit pořádáním tohoto turnaje tradici.

Tradičních akcí ovšem už máte v kalendáři více…

Šampionát juniorů by měl být jednou z nich. Už více než třicet let pořádáme mezinárodní turnaj družstev starších žáků a Českokrumlovský pohár mladšího žactva. Letos si odškrtneme i devatenáctý ročník Seriálu přípravek nebo čtrnáctý ročník Czech talentu, celostátního turnaje družstev i jednotlivců nejmladší kategorie U11. Více než dvacetiletou tradici mají i letní kempy, které každoročně přilákají do Krumlova bezmála stovku hráčů z celé republiky i zahraničí.

Jednotlivá mistrovství republiky ovšem stojí v tomto bohatém výčtu asi nejvýše.

Už víc než třicet let pořádáme u nás v Krumlově jeden z turnajů MČR a v této řadě chceme pokračovat. Letos na podzim to bude ještě šampionát třináctiletých.

Pojďme už k turnaji, který vás čeká tento týden. Jaká bude účast?

Po uzávěrce přihlášek máme více než dvě stovky hráčů a hráček ze sedmnácti zemí. Do dvouhry juniorů je přihlášeno sto čtrnáct hráčů, v singlu juniorek pak pětaosmdesát hráček. Bude tu dvaatřicet nejlepších deblových párů z evropského žebříčku a osmačtyřicet mixů.

Uvidí příznivci v Krumlově opravdu to nejlepší, co nabízí juniorský badminton?

Mezi přihlášenými je i první hráč evropského žebříčku, hráč budějovického Sokola Jan Janoštík. Z první desítky juniorů to jsou dále pětka Kilian Maurer, sedmička Kain-Yu Oei z Německa či osmý Rus Pushkarev.

A v dívkách?

Nejvýše postavenou hráčkou z evropského žebříčku na turnaji bude druhá Ruska Marie Golubeva. Dále uvidíme čtvrtou Polku Podedwornou, devátou Maďarku Meszárosovou či dvanáctou Krussovou z Estonska. Z českých hráček pak je v ranku nejvýše na čtrnáctém místě Van Coppenolle.

Kolik bude v ohni přímo domácích želízek?

Z našeho klubu se turnaje zúčastní trio ve složení Adam Ječmínek, Linda Šmikmátorová a Bára Kortusová. To ale není všechno. Reprezentační výběr juniorů v roli asistenta trenéra povede na turnaji člen našeho klubu, odchovanec a bývalý reprezentant Pavel Florián.

Výše uvedený výčet slibuje skvělou účast, zároveň to je ale hodně práce…

Za tři dny se na pěti kurtech odehraje porce dvou set pětatřiceti zápasů. Po celou dobu budeme všechny kurty živě streamovat. Halu začneme připravovat už v úterý večer. Při turnaji se zde bude pohybovat až na dvacet pořadatelů z klubu.

Chystáte i nějaké novinky?

Účastníkům pomáháme i s cestou a ubytováním. Novinkou bude doprava několika týmů z Prahy. Na letiště jedeme pro Rusy a Estonce.

Kdo je vaší pravou rukou?

Akreditaci, ubytování a komunikaci s účastníky mají na starosti Hanka Milisová s Jaromírem Janáčkem, vrchním rozhodčím je Jan Kolář, Tomáš Švejda bude mít pod palcem propagaci na sítích, Lenka Soběslavská se Sabinou Milovou zaštiťují občerstvení. Jsme jeden fungující tým, kde každý má svůj úsek. Celé je to i o filozofii klubu. Laťku jsme si nasadili vysoko a chceme jí tam udržet!