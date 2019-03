ZA OPONOU: Analytik, kuchař i vyplétač. Kdo se stará o české hvězdy?

/MALÝ A VELKÝ SPORT/ Ten dělá to a ten zas tohle. Vybavte si na chvilku píseň z pohádky Císařův pekař. A teď si představte, že i dnes se najdou zajímaví lidé, které zná málokdo a přesto hrají skoro klíčovou roli. V českém sportu jde třeba o kuchaře, lékařku či fyzioterapeuta. Nevěříte? Podívejte se. Deník nabízí netradiční pohled do zákulisí. Dozvíte se třeba i to, kdo ošetřuje Barboru Špotákovou a jak funguje vyplétání rakety pro Petru Kvitovou.

ROMAN KARPÍŠEK, 38 let fyzioterapeut u biatlonistů Časový zápřah: 11 měsíců v roce Zažil Gabrielu Koukalovou, teď radí Markétě Davidové. A samozřejmě i ostatním biatlonistům. Roman Karpíšek totiž u reprezentace vykonává povolání fyzioterapeuta. „Jezdím na všechny závody Světového poháru, kde jsem většinou od středy do neděle. Na mé ostatní aktivity a práci na klinice mi v sezoně zbývá prakticky jen pondělí a úterý," vysvětluje vyhledávaný odborník. Řekli byste: v létě pohoda? Omyl: v permanenci je celý rok. I při dovolené prý za ním chodí biatlonisté a konzultují spolu různé neduhy. A ocenění nic moc. „Tahle práce se nedělá pro zisk. Odměnu vám přinese odvedená práce." Mimochodem, stará se i o některé tenisty a atletku Barboru Špotákovou. RUDOLF JURIGA, 51 let kuchař u fotbalistů Časový zápřah: 18 hodin denně během srazů národního týmu Zažil několik trenérů, zažil spoustu fotbalistů. A zažil tolik příběhů, že by klidně mohl napsat knížku. Rudolf Juriga pracuje jako kuchař u reprezentace. „Je to čest. Největší meta," zmiňuje. Jakmile se blíží sraz před kvalifikací nebo přípravou, sundá rondon a na pár dní opustí jabloneckou restauraci Žižkův vrch. „Když jsou lidé spokojení, vím, že práci dělám dobře," líčí rázovitý chlap jako hora. S přípravou jídel pro speciální klientelu začal během Eura v roce 2012, loni se s hráči podíval i do Číny. Mimochodem, nečekejte svíčkovou. „Klukům musím nabízet co nejzdravější kuchyni. Dohaduji se i s lékaři, spolu sestavujeme jídelníčky," vysvětluje. HANA KVÁŠOVÁ, 29 let masérka u házenkářek Časový zápřah: 10 hodin denně během srazů národního týmu Bývalá reprezentantka, stále aktivní házenkářka v Písku a také máma od rodiny. Seznamte se: Hana Kvášová, masérka a kustodka u národního týmu žen. Stará se jak o pohodu v týmu, tak o veškeré materiální zajištění. „Dobře vím, co holky potřebují. Strašně mě baví se o ně starat," říká brzy třicetiletá brunetka. Zápasy prožívá možná víc než kdysi na palubovce, pak pro ni nastává hlavní dřina. Přesto s malou nadsázkou říká, že i ona relaxuje. „Odpočinu si od dětí," směje se Kvášová. Mimochodem – občas vypomáhá i na kempech házenkářských nadějí. KAROLÍNA BÍLKOVÁ, 34 let lékařka u atletů Časový zápřah: 24 hodin denně během šampionátů Pracuje v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, ale především opečovává atletické hvězdy. Karolína Bílková je hlavní lékařkou české reprezentace. Poprvé se na „ovále" objevila v roce 2012, kdy za ní jako pacientky zamířily členky skupiny „Rychlý holky" – mj. Zuzana Hejnová a Denisa Rosolová. Expertka na medicínu a rehabilitaci se postupně vypracovala až na vedoucí pozici a s reprezentanty jezdí i na soustředění. Největší problém? „V posledních dvou letech se objevuje větší množství únavových zlomenin. Zatím není jasné proč. Řešíme, jestli to není způsobené dnešní stravou nebo potravinovými doplňky. Jedna stopa vedla k antikoncepci, ale ono to postihuje i kluky," podotýká Bílková. HANA BUBNÍKOVÁ, 41 let kondiční specialistka u hokejistů Časový zápřah: 12 hodin denně během reprezentačních akcí Už jméno vám leccos napoví… Ano, Hana Bubníková je dcera legendárního sportovního obojživelníka - fotbalisty a hokejisty Vlastimila Bubníka. I ona má ke sportu hodně blízko - pomáhá hokejové reprezentaci s přípravou na zápasy. „Hokej byl pro mě vždy číslo jedna, ale taťka mi ho nedovolil hrát," tvrdí 41letá specialistka na kondici. Její tréninkový dril zažila řada hráčů – více než šest let působila u Komety a přes mládežnické reprezentace se postupně dostala až k áčku. „Beru to velmi prestižně, je to můj největší úspěch," dodává Bubníková. Kromě toho ještě vyučuje na soukromé vysoké škole tělesné výchovy a sportu. ZDENĚK SKLENÁŘ, 33 let statistik u volejbalistů Časový zápřah: 16 hodin denně při turnajích Jakmile přijde do kabiny, trenérům se rozsvítí oči. Zdeněk Sklenář je vítaným pomocníkem mužské volejbalové reprezentace. Jeho kouzlo spočívá v přehledu: spravuje všechny možné statistiky. „Rozšiřuju přehled hlavnímu trenérovi. A to jak o vlastním týmu, tak o soupeři," přibližuje svou práci. Sleduje všechno od servisu přes příjem, útok až po obranu. „Sestřihávám i tematická videa jednotlivých činností," dodává muž, který je zaměstnán také jako asistent u Karlovarska, mistrovského klubu z loňské sezony. Při zápasech proti velmocím si Sklenář vždy povzdechne. „Ty nejlepší státy mají analytické týmy klidně o čtyřech osobách. Já jsem na to sám." MICHAL MIŘEJOVSKÝ, 37 let kondiční trenér u basketbalistů Časový zápřah: 12 hodin denně Dříve voják z povolání, teď kondiční trenér u basketbalové reprezentace. Málokdo je tak zajímavý jako Michal Miřejovský. Pod košem se pohybuje třicet let, jenže na vrcholové úrovni se neprosadil. Po škole šel do armády a na letecké základně v Čáslavi připravoval piloty. Ovšem pak v roce 2017 přišlo laso z národního týmu. „Řešil jsem dilema ve smyslu ber, nebo neber. Stačilo půl roku a dostal bych výsluhy. Rozhodlo srdce," povídá účastník mise v Iráku. Místo vojínů tak cepuje Tomáše Satoranského a radí Janu Veselému. Jeho nasazení je rozhodně příkladné - pomáhá i mladým hráčům. Za měsíc najezdí až tři tisíce kilometrů. „Obrátil se mi život naruby. Zatímco v armádě jsem byl zvyklý na řád a režim, plnit rozkazy a mít vše nalinkováno, tak teď nevím, kdo mi zavolá a co bude za dvě hodiny," dodává. RICHARD ŠODEK, 52 let vyplétač raket u tenistů Časový zápřah: 6 hodin denně během reprezentačních akcí Hádejte: Kdo byl při oslavách posledních českých vítězství v Davis Cupu a kdo zažil všechna ta křepčení ve Fed Cupu? Ano, Richard Šodek. „Byly to krásné roky, těch zážitků… Stálo to za to," říká skromný padesátník. Na celkem osmi triumfech má svůj podíl: reprezentantům totiž vyplétal rakety. „Jednu vypletu do dvaceti minut. Holky potřebují pět až šest raket, kluci jich mají o dvě až tři více," líčí Šodek. V areálu TK SC Ostrava má prodejnu s tenisovým zbožím (i běžný smrtelník může dostat raketu á la Petra Kvitová). Ale teď ho za strojem nezastihnete: v pátek odletěl do zámoří, kde si jej pro turnaj v Indian Wells vyžádala Karolína Plíšková. Testy s otazníkem. Abraham i s novou lepší motorkou zaostával Přečíst článek ›

Autor: Redakce