Rožmitál na Šumavě – K posledním hodinám starého roku v Rožmitále již dlouhé desítky let neodmyslitelně patří tradiční turnaj ve stolním tenise.

Medailisté 45. ročníku rožmitálského turnaje – zleva: třetí Patrik Micák, vítězný Luboš Fessl a bronzový Jiří Vrchota. | Foto: Libor Granec

Počet účastníků se organizátoři vždy dozvědí až před samotným začátkem sportovního klání. Rekordní účast byla prozatím zaznamenána v letech 2010, 2013 a 2014, kdy to se tohoto zápolení zúčastnilo 32 hráčů. Do již 45. ročníku se přihlásilo 28 stolních tenistů, což je již počtvrté v řadě, i když osm hráčů bylo oproti minulému ročníku jiných.



Až na místě je rovněž určen systém, jakým se bude hrát. Hráči byli rozlosováni do čtyř skupin po sedmi. První čtyři hráči z předchozího ročníku byli nasazeni, ostatní stolní tenisté si skupinu vylosovali. Hrálo se ve skupině každý s každým na dva vítězné sety. Z každé skupiny postupovali nejlepší čtyři do osmifinále. V roli obhájce se představil hornoplánský Luboš Fessl.



SKUPINA A



Do áčka byl nasazen obhájce Luboš Fessl, ale tentokrát skupinu nevyhrál, neboť našel jednoho přemožitele. Dokázal jej zdolat Petr Janura, kterého výhra ze vzájemného duelu posunula na místo nejvyšší. I o pořadí na třetím a čtvrtém místě rozhodoval výsledek vzájemného střetnutí. Z trojky postupoval do play off Jiří Vrchota a za čtvrtého místa Patrik Micák. Jak se později ukázalo, jednalo se jednozačně o nejtěžší základní skupinu, vždyť konečná první tři místa nakonec brali účastníci právě áčka. Na vysokou kvalitu soupeřů doplatil Matouš Kouba, který se musel spokojit až s pátým místem. Šestou příčku obsadil pořádající Bohuslav Svoboda a bez výhry zakončil turnaj navrátilec Josef Ševčík.



Pořadí: 1. Janura 5 výher – 1 prohra (skóre) 10:5 10 bodů, 2. Fessl 5 – 1 (11:2) 10 bodů, 3. Vrchota 4 – 2 (9:6) 8 bodů, 4. Micák 4 – 2 (9:4) 8 bodů, 5. M. Kouba 2 – 4 (5:8) 4 body, 6. B. Svoboda 1 – 5 (3:10) 2 body, 7. J. Ševčík 0 – 6 (0:12) 0 bodů.



SKUPINA B



V béčku byl nasazeným naposledy druhý Milan Bartko z Horní Plané, jenž ve skupině nenašel přemožitele, v šesti zápasech ztratil jediný set a s přehledem skupinu vyhrál. O pořadí na druhém a třetím místě rozhodoval vzájemný zápas. Ten měl lepší mladý Tadeáš Tříska, který byl příjemným překvapením. Postup si pohlídal i třetí Aleš Dvořák. Výsledek vzájemného duelu rozhodoval i o poslední postupujícím. Štastnější byl nakonec Rudolf Weinhard a oči pro pláč zbyly Františku Říhovi. Svůj stín nepřekročil Lukáš Beránek, který pamatuje rozhodně lepší výsledky. Bez výhry zakončil účast na turnaji nováček Radek Sýkora.



Pořadí: 1. Bartko 6 – 0 (12:1) 12 bodů, 2. T. Tříska 4 – 2 (9:8) 8 bodů, 3. Dvořák 4 – 2 (9:6) 8 bodů, 4. R. Weinhard 3 – 3 (9:7) 6 bodů, 5. F. Říha 3 – 3 (7:7) 6 bodů, 6. L. Beránek 1 – 5 (4:10) 2 body, 7. Sýkora 0 – 6 (1:12) 0 bodů.



SKUPINA C



Do céčka byla nasazena loni celkově čtvrtá Marie Kukolíková, a to díky neúčasti loni třetího Františka Lašáka. A jediná žena na turnaji prošla základní skupinou bez ztráty kytičky. Velice dobře si vedl i rožmitálský Josef Gondek, který si bez větších problémů pohlídal postup mezi nejlepší šestnáctku z druhé příčky. Ani jména na dalších dvou postupových místech nebyla překvapením. Do osmifinále prošlo duo Jan Krenauer a Miroslav Tříska. Nejlepší ze zbylé trojice byl kaplický Bohdan Malický, který za sebou nechal mladého Ondřeje Říhu a nováčka na turnaji Miroslava Ješinu.



Pořadí: 1. Kukolíková 6 – 0 (12:2) 12 bodů, 2. J. Gondek 5 – 1 (10:3) 10 bodů, 3. Krenauer 4 – 2 (8:5) 8 bodů, 4. M. Tříska 3 – 3 (8:6) 6 bodů, 5. Malický 2 – 4 (5:10) 4 body, 6. O. Říha 1 – 5 (4:10) 2 body, 7. Ješina 0 – 6 (1:12) 0 bodů.



SKUPINA D



Při zmíněné Lašákově neúčasti byl do skupiny D nasazen loni pátý rožmitálský Pavel Lattner. Ten i přes jednu porážku potvrdil roli favorita a do vyřazovacího pavouka prošel z první příčky. Během bojů ve skupině se vyselektovali i dva outsideři, kteří zůstali daleko za postupem. Na tři zbývající osmifinálové místenky si dělala zálusk hned čtveřice hráčů. Černý Petr zůstal nakonec domácímu Radku Svobodovi, kterému ani tři výhry nestačily na postup. O pořadí na druhém až čtvrtém místě musela při rovnosti bodů hráčů rozhodnout minitabulka ze vzájemných duelů – a z ní vyšel nejlépe František Říha junior. Z postupu se radovali i Doubrava a Beluský.



Pořadí: 1. P. Lattner 5 – 1 (11:2) 10 bodů, 2. F. Říha ml. 4 – 2 (8:6) 8 bodů, 3. Doubrava 4 – 2 (9:4) 8 bodů, 4. Beluský 4 – 2 (9:5) 8 bodů, 5. R. Svoboda 3 – 3 (6:6) 6 bodů, 6. Tůma 1 – 5 (2:10) 2 body, 7. Smolen 0 – 6 (0:12) 0 bodů.



OSMIFINÁLE



Zápasy v osmifinále se hrály stále na dva vítězné sety – a nepostupovali pouze favorité, neboť došlo i na pár překvapení.



První se zrodilo hned v úvodním duelu. Z prvního místa postupující Petr Janura nestačil na Miroslava Třísku, což se jistě nečekalo.



V dalším duelu byl papírovým favoritem Josef Doubrava, ale ani on předpoklady nenaplnil, když ve třech setech ztratil utkání s mladým Tadeášem Třískou.



Nečekaně jednoznačně skončil zápas mezi Františkem Říhou mladším a Alešem Dvořákem, v němž postup slavil mladší z této dvojice.



Vítězka céčkové skupiny Marie Kukolíková měla v osmifinále za soupeře Patrika Micáka, který postupoval až ze čtvrtého místa (ale z nabité skupiny A) – a zápas byl jednoznačnou záležitostí mládí.



Velmi rychle skončil i duel mezi Pavlem Lattnerem a Rudolfem Weinhardem, který nenalezl správný recept a zkušenějšímu protivníkovi jasně podlehl.



Domácí Josef Gondek proti Jiřímu Vrchotovi nebyl favoritem, ale o postup bojoval velice srdnatě. První set ztratil nejtěsnějším poměrem, druhou sadu pak jasně ovládl. V rozhodujícím setu se však projevily zkušenosti Vrchoty, který koncovku rozhodl ve svůj prospěch.



Velkým favoritem byl v duelu mezi Lubošem Fesslem a Janem Krenauerem hornoplánský matador, a ten také neponechal nic náhodě a s přehledem postoupil.



V posledním osmifinále byl favoritem Milan Bartko a v zápase proti Miroslavu Beluskému papírové předpoklady beze zbytku naplnil.



Osmifinále: Janura – M. Tříska 0:2 (-6, -10), T. Tříska – J. Doubrava 2:1 (8, -9, 8), F. Říha ml. – A. Dvořák 2:0 (6, 6), M. Kukolíková – P. Micák 0:2 (-6, -4), P. Lattner – R. Weinhard 2:0 (3, 6), J. Gondek – J. Vrchota 1:2 (-9, 2, -9), L. Fessl – J. Krenauer 2:0 (4, 6), M. Bartko – M. Beluský 2:0 (9, 7).



ČTVRTFINÁLE



Od čtvrtfinále se již hrálo na tři vítězné sady – a jednalo se asi o největší bitvy ve vyřazovacích bojích.



Hned první duel měl nádech pikantnosti, kdy v duelu Třísků vyzval Tadeáš na souboj svého otce Miroslava. První set ovládla hlava rodiny, další průběh byl však hodně vyrovnaný a vždy se rozhodovalo až v koncovkách. Po dvou těsných výhrách 11:9 otočil skóre ve svůj prospěch Tadeáš. Ten pak zvládl i další dramatický finiš a po výhře 16:14 postoupil do semifinále.



Časově nejrychlejší byl duel mezi Františkem Říhou juniorem a Patrikem Micákem. Hrály se krátké výměny. Po úvodních dvou sadách byl stav nerozhodný. Pro psychiku důležitý třetí set ve svůj prospěch získal favorizovaný Micák, a to se ukázalo býti klíčovým faktem. Následný set se pak již stal jednoznačnou záležitostí Patrika Micáka.



Jestliže druhé čtvrtfinále bylo nejkratší, tak třetí mezi Pavlem Lattnerem a Jiřím Vrchotou se zdálo být nekonečné. Dlouhé výměny a hráči se střídali ve vedení. První sadu ovládl hornoplánský Vrchota, ale jeden z nejtradičnějších účastníků, rožmitálský Pavel Lattner, se nehodlal vzdát bez boje a další dvě sady získal na svou stranu. Vyrovnanou koncovku čtvrtého setu pro sebe rozhodl Vrchota – a bylo to 2:2. Drama nebralo konce. Nakonec byl šťastnějším z této dvojice Jiří Vrchota.



Derby zápas, to byl duel mezi kamarády z Horní Plané, jmenovitě Milanem Bartkem a Lubošem Fesslem. I v tomto střetnutí musel postupujícího určit až pátý set. Jednotlivé sady ale příliš vyrovnané nebyly, když vždy měl jeden z hráčů více navrch. V repríze loňského finále zvítězil i tentokráte Luboš Fessl.



Čtvrtfinále: M. Tříska – T. Tříska 1:3 (6, -9, -9, -14), F. Říha ml. – P. Micák 1:3 (-7, 7, -7, -1), P. Lattner – J. Vrchota 2:3 (-8, 8, 7, -9, -13), L. Fessl – M. Bartko 3:2 (3, -9, 7, -5, 4).



SEMIFINÁLE



Semifinálové zápasy byly následně hodně jednoznačné.



Vyřazovací pavouk proti sobě postavil dravé mladí, kdy se nejmladší semifinalista Tadeáš Tříska utkal s Patrikem Micákem, a zkušené duo Luboše Fessla s Jiřím Vrchotou.



Micák mladému Třískovi nedal žádnou šanci. Už první set jasně ukázal, kdo je lepším hráčem, když Tříska uhrál jeden jediný míček. V dalším průběhu ze sebe setřásl nervozitu, již byl důstojnějším soupeřem, ale Micák si finálovou účast bez větších problémů pohlídal.



I druhý duel byl jednoznačný. Oba hráči ve čtvrtfinále zvládli pětisetové bitvy, ale podstatně více času za stolem strávil Jiří Vrchota – a v duelu proti Fesslovi mu viditelně chyběly síly. Na svého soupeře a kamaráda nedokázal nalézt správný recept a odešel jasně poražen.



Semifinále: T. Tříska – P. Micák 0:3 (-1, -6, -6), J. Vrchota – L. Fessl 0:3 (-3, -4, -4).



O MEDAILE



Duel zklamaných o bronz se hrál na dva vítězné sety.



Zkušenější Jiří Vrchota našel zbytky sil a svému podstatně mladšímu soupeři nedal žádnou šanci. V obou setech byl jasně lepší a mohl se tak radovat z končeného třetího místa. Za zmínku stojí, že Tadeáš Tříska z Blanska zaznamenal oproti předchozímu ročníku největší posun, když se zlepšil o plných jednadvacet míst.



Finále bylo reprízou duelu ze základní skupiny. A v zápase byl opět tím lepším zkušenější Luboš Fessl z Horní Plané. Klíčovým momentem celého střetnutí byla z jeho pohledu zvládnutá koncovka druhého setu, který vyhrál nejtěsnějším poměrem, a to soupeře viditelně zlomilo. Ve třetím setu už kladl kaplický Patrik Micák minimální odpor. Luboš Fessl tak na rožmitálském tradičním turnaji obhájil triumf.



O medaile – o 3. místo: T. Tříska – J. Vrchota 0:2 (-3, -3), finále: P. Micák – L. Fessl 0:3 (-7, -9, -2).



Konečné pořadí 45. ročníku: 1. Luboš Fessl (0 = srovnání pozic s předchozím ročníkem), 2. Patrik Micák (–), 3. Jiří Vrchota (+11), 4. Tadeáš Tříska (+21), 5. Milan Bartko (–3), 6. Pavel Lattner (–1), 7. František Říha ml. (+4), 8. Miroslav Tříska (+12), 9. Marie Kukolíková (–5), 10. Petr Janura (+8), 11. Josef Gondek (+10), 12. Josef Doubrava (–13), Aleš Dvořák (–), 14. Jan Krenauer (–2), 15. Miroslav Beluský (–8), 16. Rudolf Weinhard (+1), 17. František Říha (–9), 18. Radek Svoboda (+6), 19. Matouš Kouba (–), 20. Bohdan Malický (+6), 21. Ondřej Říha (+7), 22. Lukáš Beránek (+1), 23. Bohuslav Svoboda (–1), 24. Dominik Tůma, 25. Radek Sýkora, 26. Miroslav Ješina, 27. David Smolen, 28. Josef Ševčík (všichni v předchozím ročníku nestartovali).



Libor Granec