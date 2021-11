Sokolkám výborně vyšel začátek a po deseti minutách vedly 7:1. Až pak se plzeňský tým, který zažívá výbornou sezonu a v tabulce je momentálně pátý, vzpamatoval a do přestávky stáhl manko na rozdíl dvou branek. Ještě deset minut po změně stran držely Jihočešky pouze těsný náskok, až pak se jim povedlo odskočit na výraznější rozdíl a definitivní K.O. zasadily soupeřkám tříbrankovou šňůrou pět minut před koncem.

„Úvod nám vyšel výborně, pak z naší strany přišel trochu útlum, Plzeň se naopak zlepšila a do přestávky snížila na rozdíl dvou gólů. S tím jsme moc spokojeni nebyli a apelovala jsem na to, že se musíme pokusit hned zkraje druhé půle Plzni odskočit. To se nám však povedlo až zhruba v polovině druhého dějství, ale pak už jsme to měli ve svých rukách a ukázala se síla našeho týmu. Vzhledem k tomu, že Plzeň je v tabulce před námi, bereme výhru o osm gólů jako slušný počin a motivaci do další práce. Zároveň je to i vzpruhu před nadcházejícími pohárovými boji,“ zhodnotila utkání písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Zápas byl zároveň soubojem dvou nejlepších střelkyň soutěže. V něm lépe uspěla domácí Tereza Pokorná, která k výhře svého týmu přispěla rovným tuctem branek, zatímco plzeňská Veronika Galušková šest ze svých devíti gólů zaznamenala ze sedmimetrových hodů.

„My to takhle nebereme. Jsme samozřejmě rádi, že to Terce střílí, ale třeba právě proti Plzni ukázala, že je platná i v obraně, že umí hrát kolektivně a dokáže míč poslat dál na své spoluhráčky. Soupeřky se na ni musí víc soustředit, a tím vzniká prostor pro ostatní,“ podotkla koučka.

O víkendu čekají písecké házenkářky dva zápasy 3. kola Evropského poháru, v němž si s nimi los zašpásoval a přisoudil jim pražskou Slavii, tedy protivníka z interligy. Úvodní duel se hraje v sobotu 20. listopadu v Edenu (17), odveta je na programu o den později na jihu Čech (18).

Sokol Písek – DHC Plzeň 29:21 (13:11)

Branky: Pokorná 12/3, Stellnerová 5, Svobodová 5, Kubišová 4, Chlupová 1, Merglová 1, Pešková 1 – V. Galušková 9/6, Vlachová 3, Malá 2, Franzová 2, Bušauerová 1, D. Galušková 1, L. Galušková 1, Melicharová 1, Tomanová 1. Sedmimetrové hody: 3/3:7/6. Vyloučení: 2:1. ŽK: 0:1. Rozhodčí: Brzósková, Sovová.

MOL liga ženy

1. Michalovce 11 10 1 0 383:227 21

2. Most 10 9 0 1 329:241 18

3. Kynžvart 11 9 0 2 342:284 18

4. Dunajská Streda 11 9 0 2 319:270 18

5. Plzeň 12 7 1 4 315:294 15

6. Písek 12 6 1 5 341:327 13

7. Olomouc 12 4 4 4 315:304 12

8. Slavia Praha 12 5 1 6 333:337 11

9. Šaľa 10 4 1 5 266:264 9

10. Poruba 12 4 0 8 316:344 8

11. Chorzów 11 2 1 8 333:360 5

12. Zlín 11 1 2 8 284:336 4

13. Hodonín 11 2 0 9 253:321 4

14. Stupava 10 0 0 10 149:369 0