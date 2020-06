Smíšená družstva absolvují štafetový závod na čtyřech úsecích. Jako první přijde na řadu cyklistika s hromadným startem v 11 hodin z centra soutěže v areálu Němcalka pod školou v Křemži (510 metrů nad mořem) na Kleť (1084 mnm) po trase dlouhé přibližně 16 kilometrů.

Druhý zhruba osmikilometrový úsek pak absolvují běžci z vrcholu Blanského lesa k Vltavě (cca 455 mnm) do Zlaté Koruny pod jez. Tam běžec předává štafetový kolík posádce dvoumístné turistické kanoe, která jej po řece odveze do deset kilometrů vzdáleného kempu u Dívčího Kamene. Zde kanoisté předají štafetový kolík dalšímu členovi týmu, který jej v závěrečném orientačním běhu na přibližně osmikilometrové trati odnese zpět do cíle v Křemži.

„Družstvo musí mít minimálně čtyři a maximálně pět členů, z toho nejméně dvě ženy. Pokud budou v družstvu jen dvě ženy, nemohou jet spolu na lodi. Alespoň cyklistický nebo jeden běžecký úsek musí absolvovat žena. A chtěl bych připomenout, že všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí,“ podotkl ředitel závodu Karel Jírovec, který rovněž přijímá přihlášky k závodu Čloblan na e-mailové adrese: KarelJirovec@seznam.cz.