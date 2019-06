Organizátoři mezinárodního etapového závodu v silniční cyklistice Okolo jižních Čech, který se měl konat od 4. do 8. září, museli jeho osmý ročník zrušit. Důvodem je zamítavé stanovisko Policie ČR k průjezdu pelotonu po silnicích I. třídy.

To vydal odbor služby dopravní policie Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o silnici I/24 u Třeboně a úseky silnice I/34 mezi Třeboní a Jindřichovým Hradcem.

„Vzhledem k dopravnímu zatížení a ke skutečnosti, že závod je možné realizovat pouze s vyloučením běžné dopravy, považujeme uzavření těchto úseků za přímé ohrožení zejména pro plynulost provozu na pozemních komunikacích,“ uvedl k rozhodnutí policejní mluvčí Milan Bajcura.

Podle policie by navíc vedení tras po takto frekventovaných silnicích mělo za následek tvorbu dlouhých kolon a znamenalo by zdržení pro enormně velký okruh lidí, kteří se závodem nemají nic společného.

Velké roztrpčení nad rozhodnutím neskrývá šéf organizačního štábu Okolo jižních Čech Jan Hájek z jindřichohradeckého klubu RBB Invest. Se stanoviskem policie nesouhlasí.

„Jedná se jen zhruba o pět kilometrů. My bychom omezili dopravu na těchto komunikacích pouze na nějakých patnáct minut. Peloton a doprovod projede a silnice je volná. Vše by se stejně navíc odehrávalo za asistence policie. Nechápu, jak je tohle možné. Pro nás to je prakticky rok práce nazmar, ale museli jsme závod zrušit. Předělávat trasy nelze, nenavazovaly by na sebe,“ tvrdí Jan Hájek a doplňuje: „Jedna etapa se měla jet i v Rakousku, kde jsme neměli s povolením sebemenší problém. A třeba v Olomouckém kraji při největším tuzemském závodu Czech Cycling Tour také nic podobného neřeší. Cyklisté mohou i po silnicích I. třídy a policie jim to ještě koordinuje z vrtulníku.“

Nad postojem jihočeské policie kroutí hlavou. „Od roku 2012, kdy jsme závod začali pořádat, jsme stále někomu trnem v oku. Nevím, zda ještě v budoucnu budu mít chuť něco takového uspořádat,“ dodal Jan Hájek.

Okolo jižních Čech měla absolvovat i nejlepší tuzemská stáj Elkov Author. Jejího šéfa a manažera Vladimíra Vávru zrušení závodu pochopitelně nepotěšilo.

„Je to škoda z několika důvodů. Závod byl jako jediný v republice zařazený do Světového poháru druhé kategorie a pro náš tým to byla jedna z mála možností, jak se prezentovat před českým publikem. A v neposlední řadě to není dobré ani z marketinkového hlediska, protože klání Okolo jižních Čech se těšilo značnému zájmu diváků i médií, čímž teď utrpí i naši sponzoři. Navíc nám to narušilo program a musíme hledat náhradní řešení,“ podotkl Vladimír Vávra.