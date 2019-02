Soběslav – Po čtyřech letech vrátili na jih Čech ledovou plochou dráhu - a bylo, nač se dívat!

Antonín Klatovský mladší spolu se svým otcem Antonínem starším uspořádali povedený závod mezinárodního mistrovství republiky družstev na rybníku v autokempu Karvánky.



Byl to návrat povedený. Závod byl organizačně zvládnutý na jedničku a přihlížela mu početná divácká kulisa. Dorazily nějaké tři tisícovky příznivců motoristického sportu.



Antonín Klatovský mladší byl dlouhé roky českou ledařskou jedničkou. Letošní sezonu ale jako závodník vynechává a také díky tomu se mohl poprvé v životě vrhnout na pořádání závodu. „Uspořádat závod byl nápad mého táty. První variantou byl Malý Jordán v Táboře. Tam by to ale bylo organizačně strašně náročné,“ vysvětluje.



Volba nakonec padla na autokemp Karvánky na cestě mezi Veselím nad Lužnicí a Soběslaví. „S přítelkyní Luckou jezdíme často kolem a zdálo se nám, že právě tady by se závod uspořádat dal. Zajeli jsme sem a s AMK Soběslav jsme se v pohodě domluvili,“ říká. „Podmínky i zázemí pro závod jsou tady ideální,“ dodá.

Dráha pro závod byla připravena na té nejvyšší úrovni. „Povedlo se, ale měl jsem z toho obrovské nervy. Větší než když jsem sám závodil. Jestli to všechno dopadne, jestli přijdou lidi. Udělali jsme pro to maximum. Natočili jsme s motorkou i šot pro Českou televizi jako reklamu na závod,“ ujistí.



V budoucnu by si Klatovský si svými nejbližšími uspořádání mistrovského závodu rád zopakovali. „Plochá dráha na ledě tady má tradici a chceme ji dále rozvíjet. Co se tady vydělá na tomto závodě, tak půjde zpátky do ledů. V kapse nám nic nezůstane. Veškerý zisk investujeme zase do ploché dráhy,“ slibuje.



Potěšitelné je, že náročná disciplína má u nás stále velice solidní jezdeckou základnu. „Jezdců je celkem dost. Důležité je, že táta každý rok organizuje před sezonou tréninky ve Švédsku. Kluci si to platí ze svého a právě díky výtěžku ze závodu je můžeme alespoň trochu podpořit. Diváci na závody chodí. V Kopřivnici bylo osm tisíc lidí. To je návštěva jako na mistrovství světa. Ledová plochá dráha tady má historii a lidi to táhne,“ těší Klatovského.

On sám se chystá vrátit k závodění v příští sezoně. „Pojedu,“ přikývne. „Chtěl jsem udělat při závodě nějakou exhibici. Přivezl jsem si i motorku a věci. Ale musím se starat hlavně o organizaci. To je hlavní. Napůl se to nedá dělat. To pak za nic nestojí,“ je si dobře vědom.

Kromě pohárů přichystal Klatovský pro vítěze také ledařskou královskou korunu a žezlo. „Hrál jsem si s tím až do půlnoci. Chtěl jsem kluky ještě více motivovat,“ usměje se.