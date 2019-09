TŘEBOŇSKÝ SPRINTTRIATLON

V sobotu přijali táborští triatlonisté pozvánku na druhý ročník závodu, který se vyznačuje velmi přátelským prostředím až rodinnou atmosférou. Letos parta od Jordánu obohatila startovní pole čítající skromných 26 závodníků a její členové se poskládali na čele.

Na prvním místě – ruku v ruce a v tréninkovém tempu – dorazili do cíle Jiří Stuchlík mladší a Robert Kostlán. Bronzový stupínek obsadil nestárnoucí Martin Korous, který v bezhákovém závodě stále ještě dovedl porazit svého syna Davida (4.). Na pátém místě proťal cíl Jiří Stuchlík starší a může ho těšit, že zdolal svého týmového rivala Josefa Vítů (7.).

MEZISTÁTNÍ ATLETICKÉ UTKÁNÍ V ZITTAU

Vynikajícím výsledkem se blýskla Kateřina Hadravová při atletickém mezistátním utkání v německé Žitavě. Závod na netypické dvoukilometrové trati brala jako dobrý trénink na blížící se republikový šampionát, kde poběží 1500 metrů.

V obrovském horku zaběhla naděje Triathlon Teamu čas 6:52,33 min., čímž se ve svých čtrnácti letech zařadila na první místo absolutních celorepublikových tabulek. Žádná Češka letos neběžela tuto trať rychleji. Trenér Michal Háša k tomu poznamenal. „Je to výborný výsledek, přesto Kačka před závodem pomýšlela na ještě lepší čas, který by za příhodnějších podmínek nebyl nereálný,“ prohlásil. „Její výsledek je o to hodnotnější, že se připravuje sama na dálku podle tréninkových plánů, což v kategorii žáků není vůbec obvyklé, dodal Michal Háša.

PRACHATICKÝ TRIATLON

Poslední díl Jihočeského poháru zavedl triatlonisty na Šumavu. Plaveckou část hostil nově zrekonstruovaný prachatický bazén, horská cyklistika směřovala na Libínské sedlo a závěrečná běžecká trať zavedla závodníky přímo na dominantu Prachatic Libín v nadmořské výšce 1093 metrů. A jak si Táborští vedli?

Celkově druhý a první v nejmladší mužské kategorii doběhl Robert Kostlán. Stříbro v kategorii dorostenek a celkové 5. místo si z náročného klání v Prachaticích odvezla Eliška Říhová.

BĚH KOLEM JORDÁNU

Po dlouhé cestě z Francie a těžkém závodě v Prachaticích se „nezničitelná“ Eliška Říhová postavila na start běhu konaného ve prospěch Domácího hospice Jordán. Svůj loňský čas předčila o dvě minuty a obhájila vítězství mezi ženami. V celkovém pořadí závodu skončila čtvrtá. Podpořit dobrou věc přišla na start běhu i řada dalších závodníků Triathlon Teamu.