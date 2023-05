Padesátý ročník Rallye Český Krumlov klepe na dveře a jeho program už je znám. Soutěž odstartuje v pátek 19. května 2023, premiérově přímo z náměstí Svornosti, které je samým středem historického centra úchvatného města, zvaného někdy také Perla na Vltavě.

Rallye Český Krumlov startuje v pátek 19. května. | Foto: Petr Skřivánek

Půvabné, těžké, ale už maličko obehrané. Taková byla charakteristika rychlostních zkoušek Rallye Český Krumlov posledních let – a takový by neměl být dojem z jejich letošního provedení. Jejich náročnost se určitě nesníží a pořadatelé doufají, že tratě nepřijdou ani o svůj půvab, ba naopak. Čekají je ale velké změny, které by měly jubilejní 50. ročník soutěže dále zkvalitnit. Už slavnostní start bude nesporně pro posádky i diváky velkým zážitkem, odehraje se totiž historicky poprvé v samém centru města na náměstí Svornosti. Soutěžní auta se díky tomu v odpoledních hodinách pátku 19. května předvedou přímo v nezaměnitelných kulisách jednoho z nejromantičtějších měst střední Evropy.

Až odtud se rychlé stroje vydají na měřené úseky, kterými budou mimo jiné osvědčené tratě Rožmitálu a Jána. Také se ale po několikaleté pauze do harmonogramu vrací náročná rychlostní zkouška Citajl, která se navíc pojede v prodloužené podobě a v opačném směru oproti ročníku 2019. První sekci soutěže završí atraktivní test na českobudějovickém výstavišti, kde bude letos opět situována i servisní zóna. Technické průjezdy mezi pavilony si návštěvníci budou moci hned několikanásobně užít i díky průjezdům pestrého startovního pole tzv. legend, tedy vozů, kterým nebude měřen čas. Na výstavišti se už v pátek představí také závodníci bojující o nejrychlejší časy, ti se však po absolvování tamní zkoušky (a případných opravách techniky ve svém servisním zázemí) ještě jednou vydají na rychlostní zkoušky Rožmitál, Citajl a Ján. Mezitím ale stihne zapadnout slunce, posádky tak budou na těchto náročných tratích prověřeny i po setmění.

Také v sobotu se návštěvníci českobudějovického výstaviště dočkají mnoha průjezdů soutěžních vozů. Legendy se po tamním testu proženou jednou, „ostré vozy“ dokonce dvakrát v poledním předělu mezi ranní a odpolední sekcí. Hned v úvodu dopoledne ale bude na závodníky čekat slavná rychlostní zkouška Malšín, která se do harmonogramu vrací po mnohaleté přestávce. Nebude to jediná sobotní novinka, totiž pouze posádkám s opravdu mnohaletými zkušenostmi bude povědomá letošní podoba RZ Malonty. Pozice jejího startu a cíle se totiž oproti zvyklostem obrátí, ve směru od Rychnova k Pohorské Vsi se tu upalovalo naposledy v roce 2001. Aby novinek nebylo málo, otočena bude proti posledním ročníkům rovněž zkouška Kohout, po které si posádky vydechnou v kaplickém přeskupení. I tady se auta předvedou přímo na půvabném náměstí, které je známé také díky Grand Prix Kaplice, konané při podzimním klání veteránů South Bohemia Classic. Tentokrát bude však kaplické centrum vyhrazeno především soutěžním speciálům, jež se právě odtud vydají ke svým budějovickým týmovým zázemím.

V sobotním odpoledni se pak ještě jednou závodníci budou muset popasovat s náročnými tratěmi Malont a Kohouta, odměnou pro úspěšné z nich bude samozřejmě tradiční cílová rampa v českokrumlovské Jelení zahradě. Atmosféra pak v sobotu 20. května vygraduje při večerním předávání cen tamtéž, s krásnými poháry se odtud už závodníci budou moci vydat například směrem k tradiční Rallye afterparty do klubu City Lounge. Soutěž bude u svého konce a její návštěvníci začnou vstřebávat své dojmy, závodníci si začnou vyměňovat své zážitky.

Autor: Karel Špaček