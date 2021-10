Členové oddílu nejprve vyrazili směr Polsko do malého městečka Czarny Bor blízko českých hranic, kde je čekal sprint v biatlonu na kolečkových lyžích v rámci Central Europe Region Cupu. I přes určité peripetie si nevedli vůbec špatně. Veronika Novotná v juniorkách vybojovala stříbro a její mladší sestra Aneta si v dorostenkách dojela pro bronz.

Hned poté se tým přesunul do České Třebové do ski a bike parku Peklák, kde se konalo mistrovství republiky v běhu do vrchu, které bylo zároveň kvalifikací na únorové mistrovství světa v Thajsku na klasické trati.

Mezi juniory se na start postavili Veronika Novotná, Jáchym Hojný, Aneta Novotná a Vítek Mikulášek a všichni se s náročnou 5,6 km dlouhou tratí vedoucí po sjezdovce a trialových tratích vypořádali více než úspěšně. Veronika Novotná a Jáchym Hojný si svými druhými místy zajistili letenku do Thajska a věkem ještě dorostenka Aneta Novotná doběhla na 6. místě.

V hlavním závodě žen na 12 km se běžely tři mimořádně náročné čtyřkilometrové okruhy. Ve velmi kvalitní konkurenci, kdy z české špičky chyběla pouze jediná závodnice, vybojovala Pavla Schorná stříbro, což také značí letenku do Thajska. Až do posledního okruhu běžela na špici společně s olympioničkou Terezou Hrochovou, jež si však v závěrečném úseku vypracovala náskok, který udržela i v závěrečném seběhu.

„Byl to velmi úspěšný víkend a jen doufáme, že se MS v běhu do vrchu v únoru v Thajsku uskuteční vzhledem k opatřením, které nyní v této zemi panují,“ pronesl šéf staroměstského oddílu František Schorný.