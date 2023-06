/FOTOGALERIE/ Poprvé v historii zamíří Mühlviertel Classic – největší rakouská charitativní rallye historických vozidel, do České republiky, konkrétně do jižních Čech.

Historická vozidla projedou ve čtvrtek 15. června od hraničního přechodu Studánky přes Vyšší Brod, Rožmberk nad Vltavou, Český Krumlov, Frymburk a Lipno nad Vltavou zpět do Rakouska na hraniční přechod Přední Výtoň / Guglwald. Zde etapa skončí.

Historická auta zavítají v rámci Mühlviertler Classic také na Českokrumlovsko.Zdroj: Poskytl Jiří Falout„Letos se třídenního závodu zúčastní 125 týmů z 8 zemí. Bude možné vidět výjimečné klasické automobily, jako jsou Packard, Riley, Lea Francis, Bentley, Lagonda, MG C+M Typ, Alvis, Ford A, Mercedes 300 SL Gullwing a další. Závodní trasa je celkem dlouhá 475 km a trvá tři dny s 20 speciálními testy,“ sdělil organizátor závodu Rudolf Sammer.

Lidé se mohou na jihu Čech přijít na unikátní historická auta podívat v těchto časech: Studánky a Vyšší Brod (12.30 – 14.00), Rožmberk nad Vltavou – test na náměstí (12.45 – 15.00), Větřní (13.00 – 15.00) Český Krumlov – průjezd centrem (13.15 – 14.45), Světlík (13.40 – 15.15), Frymburk – přestávka na náměstí (13.50 – 15.30), Lipno nad Vltavou – Stezka korunami stromů a přístav Marina (14.00 – 16.00) a Přední Výtoň (14.25 – 16.00).

Jízda mimo rakouské území byla přáním nejen samotných jezdeckých týmů, ale je také výsledkem nově se rozvíjející spolupráce mezi obcemi v pohraniční oblasti - konkrétně jde o Bad Leonfelden, Vorderweißenbach, St. Stefan am Walde, Vyšší Brod, Loučovice a Přední Výtoň.

„Pracujeme již několik let s partnery na české straně na turistických projektech a letos jsme toto partnerství rozšířili také na komunální úroveň a spojili starosty šesti měst a obcí. Tato rallye symbolicky posílí tuto spolupráci,“ dodal Markus Obermüller z Turistického spolku Mühlviertler-Hochland, který je také jedním z organizátorů veteránské rallye.

Závod Mühlviertel Classic má charitativní charakter. V roce 2022 podpořily týmy a sponzoři celkem 19 rodin více než 60 000 eury. „Na české straně to nebude jiné. Závod také podpoří handicapovaného umělce Kamila Fouska, který letos oslaví své čtyřicáté narozeniny, a to částkou 3 000 eur. Kamil, který je kvůli dětské mozkové obrně zcela odkázán na péči ostatních, píše básně a miluje hudbu. Na jaře 2023 se přestěhoval do chráněného bydlení projektu Naplno v Lišově u Českých Budějovic," uvedl Jiří Falout ze spolku Lipno - Moldau, která podporuje česko-rakouské vztahy a pomáhá při organizaci rallye v jižních Čechách.

Kamil jako poděkování závodním týmům zahraje, a to v Lipně nad Vltavou při speciálním testu v prostorách přístavu Marina Lipno. Závod také podpořila poslankyně Pavla Pivoňka Vaňková (STAN), která pomáhala při výběru příjemce daru. „Kamil se chce ještě více osamostatnit. Po smrti své matky trpěl doslova rok v ústavu. Nyní se opět těší ze života, ale potřebuje pomoc. Pouze speciální vertikalizační vozík stojí více než 300 000 korun,“ řekla poslankyně Pivoňka Vaňková.

Autor: Jiří Falout