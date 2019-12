České Budějovice – Zdeněk Kopecký (82, Budvar ČB) stihl ještě jeden maraton v letošním roce a má jich v životě celkem 396.

Zdeněk Kopecký se blíží čtyřstovce. | Foto: Deník/archiv VLM

V tom asi už posledním v roce byl ve Vánočním maratonu kolem Boleváku na 57. místě v čase 5:36:02. Letos to byl jeho osmý závod na této trati, celkově od roku 1972 pak už 396., čímž je v historické tabulce čs. vytrvalců co do počtu startů devátý, v ČR pak sedmý.