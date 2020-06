Ani tento celek se však nevyhnul letošním problémům s koronavirem a po úspěšné podzimní části soutěže mu sezona v polovině března předčasně skončila. „Náš tým žen je spíše družstvem juniorek, protože ženy zde máme věkově asi jen tři a navíc ty toho s námi moc ani neodehrály,“ představil s úsměvem tým Jaromír Kotlík a doplnil: „Je to parta holek, které spolu většinou začínaly před čtyřmi lety. Něco málo nám odpadlo, ale ty, co vydržely první rok, tak zůstaly. Tým funguje perfektně, trénujeme společně s klukama a jde jim to k duhu.“

Když tento tým začínal, Jaromír Kotlík tehdy vyprávěl, že za ním přišla dcera s tím, že se daly s holkama ve škole dohromady a chtějí to zkusit. „Je to tak. Naše Terka se mnou byla jednou na tréninku áčka. Když jsme jeli domů, tak jsem se jí ptal, zda by si to také nechtěla zkusit. Řekl jsem jí, že když si dá dohromady tým patnácti holek, tak je začnu trénovat. Druhý den mi přišla SMS zpráva, že jich má šestnáct a už jsem nemohl cuknout. Od té doby se to táhne,“ s úsměvem Jaromír Kotlík vzpomíná na začátek působení družstva děvčat v HBC Prachatice.

V nedokončené sezoně hrály „ženy“ HBC Prachatice první ligu, a to skvěle. „Před sezonou jsme tým doplnili o tři děvčata ze Suchdola. Je třeba říci, že prakticky všechny holky v týmu si sáhly na reprezentační úspěchy. Máme tady vítězky Světového poháru do osmnácti let. Raději nebudu jmenovat, abych některou neopomněl. Navíc já vždy preferuji úspěch týmu před individualitami,“ vypíchl jeden z velkých úspěchů prachatických hokejbalistek trenér a doplnil: „Holky jsou zvány i do reprezentačních výběrů různých věkových kategorií.“

Člověk, který neviděl v reálu děvčata v akci, by si mohl myslet, že ženský hokejbal je takové běhání s hokejkou s minimem kontaktů. Když však přijde alespoň na trénink, tak musí změnit názor. Střelba příklepem, technika hole, souboje a vše co k hokejbalu patří, je vidět i od děvčat. „Je třeba říci, že dívky potažmo i ženy mohou hrát v kategorii s klukama o dva roky mladšími, kde se rozdíly mažou,“ doplnil trenér.

Jelikož je počet ženských týmů v republice nižší, liga se hraje systémem turnajů. Prachatická děvčata sahala po podzimní části soutěže na medailová umístění. „V této sezoně bylo přihlášeno v rámci republiky devět týmů a musím říci, že holky odehrály skvělou sezonu. Máme nejmladší tým ze všech a po podzimu jsme byli na krásném třetím místě. To byl úplný sen. Nechali jsme za sebou například Slavii, která desetkrát získala republikový titul. V tomto kontextu je to super výsledek, který umocňuje ještě to, že je na holkách vidět, jak je to baví,“ pochválil svůj tým trenér Jaromír Kotlík.

Jak již bylo řečeno, děvčata trénují společně s kluky. Mají pak nějaké samostatné tréninky na sehrávání? „Nemají, vše se řeší v rámci tréninků s klukama. Je to jediné možné a myslím si, že jsou holky na české scéně tak dobré proto, že mají možnost trénovat s klukama, kteří jsou třeba i o kousek lepší. Nutí je to se zlepšovat,“ doplnil trenér Kotlík.

Popřejme tedy prachatickým děvčatům, aby v další sezoně navázala na výkony z té nedohrané