Strakonice – Přestože už se věnuje spíše trenérské práci, David Čadek (36 let) stále potvrzuje, že motokros ještě jezdit nezapomněl. Na úvodním závodě mezinárodního mistrovství republiky v Pacově obsadil v nejprestižnější třídě MX1 deváté místo a prokázal, že ještě stačí i těm nejlepším. V sobotu se chystá do Netolic, kde se jede druhý závod krajského přeboru.

David Čadek | Foto: Deník/ Jan Škrle

Zkušený Jihočech si stále drží slušnou výkonnost, přestože už pro něj motokros není absolutní prioritou. „Na sezonu jsem se připravil v mezích možností a závody už si chci hlavně užívat," říká s nadhledem.



Čadek se také podílí na motocyklu jihočeské výroby VM. „Pojedu na něm zatím jen krajský přebor. V mistrovství republiky budu startovat na hondě v barvách týmu Josefa Pekaře MS Kluky. Rád bych byl v našem mistrovství v první desítce. Hlavně už je ale pro mě motokros skutečně především zábavou," zdůrazní.



Ve své motokrosové akademii se trenérsky věnuje talentovaným mladíkům. „Je ale fakt, že jsem to dost omezil. Chodím do práce a volného času už tolik není. Mám teď prakticky už jen tři kluky, kterým se ale snažím hodně věnovat. Albína Veselého, jenž se vrací po zranění, a především kluky Janoutů. Ti jsou hodně šikovní a mají dobře našlápnuto. Přes zimu jsme tvrdě makali, byli jsme i trénovat na motorce v Maďarsku. Připravovali jsme se poctivě," ujistí.



Čadek v přípravě odjel několik menších závodů. Na Vizingr Cupu v Horažďovicích byl druhý a v Žáru vyhrál. Nevyšel mu jen krajský přebor v Pacově, kde jeho motocykl VM vypověděl poslušnost už v dopolední kvalifikaci. „To byla škoda. Přijela slušná konkurence a docela mi to šlo. Zase nám to ukázalo chyby na motorce, které je teď třeba odstranit."



Stroj VM má prý určitě zajímavou budoucnost. „Vývoj sice zůstal malinko stát, ale teď to dostalo nový impulz. Věřím, že to půjde dopředu. Jsou tam věci, které musíme dokončit. Proto zatím pojedu mistrovství republiky na své hondě. Ale není vyloučené, že VMku v závěru sezony vyzkouším i v mistráku," rád by nový motocykl otestoval i mezi elitou.



Sobotní druhý závod krajského přeboru v Netolicích startuje ve 12.30, dopolední tréninky začínají už v 8.00.