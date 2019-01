České Budějovice – Krajskými soutěžemi byl rozehrán badmintonový rok 2019 na kurtech budějovického Sokola, a to v kategoriích mladšího žactva a starších juniorů, kterých se v součtu zúčastnilo bezmála pět desítek nadějí.

Medailisté dvouhry chlapců – zleva: stříbrný Tobiáš Zubr (Sokol Č. Budějovice), zlatý Dennis Pražák a bronzový Matyáš Puffr (oba SKB Č. Krumlov). | Foto: Archiv SKB ČK

TŘINÁCTILETÍ



Na krajském turnaji jednotlivců Grand Prix C mladšího žactva do 13 let se vedlo v konkurenci 26 soupeřů nejlépe mladým hráčům z SKB Český Krumlov a Sokola Křemže, kteří opanovali všechny soutěže.



V disciplinách chlapců byl výraznou postavou krumlovský Dennis Pražák a v dívkách zářila křemežská Stela Reitingerová. Zajímavých výsledků dosáhl ještě devítiletý mladý talent z Českého Krumlova Matyáš Puffr.



Umístění zástupců Českokrumlovska na Grand Prix C kategorie U13:



Dvouhra – chlapci: 1. Dennis Pražák, 3. Matyáš Puffr, 5. David Šváb, 7. Lukáš Círek, 9. Michal Marťán (všichni SKB ČK), 13. Filip Reitinger (Křemže)



dívky: 1. Stela Reitingerová (Křemže), 3. Denisa Půlpánová, 5. Kristýna Kozáková, Tereza Pavlyková, 7. Laura Hamplová, Vanessa Pražáková, 9. Barbora Krištofová (vše SKB ČK).



Čtyřhra – chlapci: 1. Pražák / Puffr, 3. M. Marťán / Šváb, Reitinger / Bednář (Křemže / Radotín), 5. Círek / Kadeřávek (SKB ČK / Tábor)



dívky: 1. Reitingerová / Kubáková (Křemže / Sokol ČB), 2. Pavlyková / Půlpánová, 3. Pražáková / Hamplová, Kozáková / Krištofová.



Smíšená čtyřhra: 1. Puffr / Kozáková, 2. Pražák / Pražáková, 3. M. Marťán / Krištofová, 5. Reitinger / Reitingerová, Kadeřávek / Hamplová, Círek / Půlpánová, Šváb / Pavlyková.



Jiří Frendl