Český Těšín – Z dalekého turnaje zacinkaly pro badmintonový oddíl Sokola Křemže dvě medaile.

Křemežští mladíci Petr Beran a Jindřich Kukač (zleva) na Těšínském poháru. | Foto: archiv Sokola Křemže

Souběžně s jihočeským oblastním přeborem se hrál Těšínský pohár, celostátní turnaj dospělých nejvyšší kategorie Grand Prix A.



Křemežští mladíci Petr Beran i Jindřich Kukač měli již postup na únorové Mistrovství ČR jistý, a tak odjeli na severovýchod republiky bojovat o body do žebříčku Grand Prix.



Turnaj začal již v pátek pro Kukače, který musel absolvovat nepříjemnou kvalifikaci v singlu i v mixu. Obě soutěže ale zvládl na jedničku. V mixu spojil síly s Eliškou Meixnerovou z pražské Astry a v pohodě postoupili do hlavní soutěže. V sobotu je ale čekal přetěžký los, když první kolo sice zvládli výborně, ale v kole druhém na ně čekal nasazený pár číslo dvě Šelong a Šikalová. Extraligová dvojice nedala páru s křemežským želízkem šanci, a ten se s turnajem mixů musel rozloučit.



Jestliže měl Kukač složitý los v mixech, tak to, co ho čekalo v soutěži dvouher, bylo stejně komplikované. První kolo opět zvládl výborně, ale do druhého musel nastoupit právě proti klubovému spoluhráči a kamarádovi Petru Beranovi. A to byla věc neřešitelná. Ač se Kukač snažil sebevíc, favorizovaný Beran si postup do dalšího kola pohlídal a vystavil mu stopku. Velká škoda nepřejícího losu…



Beran ovšem poté pokračoval v perfektní práci, kosil jednoho soupeře za druhým a zaslouženě postoupil do nedělního finále. Tam si vyšlápl i na plzeňského odchovance Jiřího Loudu, celý turnaj vyhrál a připsal si skvělých 1000 bodů do žebříčku GP. Po nejbližší aktualizaci žebříčku uvidíme, kam tento úspěch Berana posune. Nyní je na skvělém 7. místě v ČR.



A aby medailí pro křemežský badminton nebylo na úvod roku málo, tak šli Beran s Kukačem ještě společně do soutěže deblistů. V pavouku působili jako nasazená dvojice číslo tři, takže v prvním kole měli volný los. Poté si v klidu dokráčeli pro nedělní semifinálovou účast. Tem jim sice vystavil stopku extraligový Drančák a Hubáček, ale po Beranově zlatu přidali křemežští mladíci ještě bronz z deblů a k tomu každý 700 bodů do žebříčku. Skvělé!

Petr Pirtyák