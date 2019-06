V třídenním turnajovém maratónu, kterému předcházel mezinárodní kemp tří týmů (Dánsko, Německo, Talent team České republiky), si vybojovalo celkové prvenství družstvo Badminton Rychnov nad Kněžnou.

Vítězové hrající ve složení Petera Maixnerová, Justýna Muchová, Pavel Maňásek a Jan Rázl (hostující z BK TU Liberec) projeli turnajem způsobem start – cíl, když ve finále porazili dánský Svendborg 4:1. Rychnov pod taktovkou hlavního trenéra Pavla Maňáska odehrál turnaj bez zaváhání, neměl prakticky v žádné disciplíně slabinu a celkově zvítězil zcela zaslouženě.

Není divu, že nejlepšími hráči turnaje byli vyhlášení Petra Maixnerová a Jan Rázl, oba z vítězného týmu Rychnova. Jmenovaní odehráli všechny zápasy bez jediné porážky.

Třetí místo patří letos Německu, které v utkání o bronz porazilo Talent Team ČR B poměrem 5:0.

Páté místo vybojovalo áčko Talent teamu ČR, který v zápase o pořadí udolalo první tým Slovinska 3:2.

Sedmé místo obsadilo družstvo BK Racquets Púchov, která stejným poměrem 3:2 porazilo UKS Plesbad Pszczyna z Polska.

V souboji o celkové 9. místo pak nestačilo domácí družstvo SK Badminton Český Krumlov na béčko Slovinska poměrem 1:4.

V utkání o celkové 11. místo zvítězil dánský Esbjerg 4:1 nad Slovinskem C.

DOMÁCÍ ŽELÍZKA

Domácí družstvo žáků pořádajícího SKB Český Krumlov na turnaji, který byl určený pro ročníky narození 2005 a mladší, hrálo ve složení Patrik Fuciman (2006), Kristián Kuzdas (2005), Robin Tancer (2005), Eliška Mikešová (2008), Eva Fišerová (2007) a Jolana Hulcová (2006), hlavně sbíralo nové a cenné mezinárodní zkušenosti.

Krumlováci se v základní skupině C postupně utkali s týmy Rychnova, Slovinska A a Esbjergu.

Rychnovský favorit domácím uštědřil debakl 5:0. Pouze Fuciman se v jednom setu dostal přes deset bodů, a to ve dvouhře s Rázlem, se kterým prohrál 8:21 a 13:21.

Reprezentační výběr Slovinska domácí žáky porazil stejným poměrem 5:0. Na kurtu se však hrálo daleko více, a to zejména v párových disciplínách.

Třetí utkání ve skupině proti dánskému Esbjergu bylo zase o něco vyrovnanější, byť domácí nakonec padli jasně 1:4. První bod vybojoval pro domácí Tancer, který porazil Skova ve dvou setech (21:12, 21:14). Jen kousíček pak chyběl ke druhému bodu Mikešové.

Čtvrté místo ve skupině, kterou vyhrálo bez ztráty zápasu (prohrálo pouze jeden set) družstvo Badminton Rychnov nad Kněžnou. Na druhé místě skončilo Slovinsko, které v rozhodujícím utkání přehrálo ve skupině třetí Esbjerg 3:2. Pro Krumlovské to znamenalo účast v nadstavbové skupině o konečné 7. až 12. místo.

Ve čtvrtfinále čekalo na krumlovské žáky družstvo Slovinska C. Po vyrovnaném průběhu a velice dobrých výkonech domácí zvítězili 3:2 a postoupili do semifinále nadstavbové skupiny o umístění. Tam narazili na polský tým UKS Plesbad Pszczyna. Poláci byli o něco lepší a zvítězili 4:1. Pro domácí zaznamenaly vyhraný zápas Mikešová s Fišerovou, které v deblu porazily dobré soupeřky 21:17 a 21:6.

V posledním utkání o konečné 9. místo už krumlovské družstvo nestačilo na béčko Slovinska poměrem 1:4.

SLOVA OD KORMIDLA

Radek Votava, předseda pořádajícího klubu SKB Český Krumlov a ředitel turnaje k celé akci říká:

„Letošní ročník měl opravdu výbornou účast, a to nejenom co do počtu týmů, ale i do kvality. K vidění byl velice kvalitní badminton, protože v týmech hrála spousta hráčů, kteří jsou v jednotlivých zemích špičkou v kategorii U15.

O samotný průběh se staralo naše extraligové družstvo, jmenovitě Mirek Janáček, Tomáš Švejda, Hana Milisová a po celé tři dny i Dennis Pražák. Se zahájeném a zakončením turnaje a také s komunikací s týmy nám tradičně hodně pomohl Pavel Florián. Do přípravných prací se zapojil i Karel Kotyza, který nám vytiskl veškeré materiály a připravil diplomy. Také se můžeme těšit z jeho zajímavých fotografií z průběhu turnaje i jednotlivých družstev.

Zabezpečení sportovní haly pro všechny zařizovaly Sabina Milová starší a Lenka Soběslavská. Nezdá se to, ale té práce je opravdu hodně!

Určitě by to ovšem nešlo, nebo jen velice složitě, bez pomoci hlavních partnerů našeho klubu. Turnaje se také osobně zúčastnil Dalibor Carda, starosta městě Český Krumlov, který společně se mnou vyhlásil konečné výsledky, předal poháry, diplomy a dárkové koše. Mám z toho velkou radost, protože město je naším hlavním partnerem a třeba i tímto turnajem se snažíme městu něco vrátit.

Mimořádně se do akce zapojil Jihočeský kraj, který turnaj podpořil finančně. Stejný obdiv má i hlavní partner turnaje, firma FZ Forza Česká republika, která věnovala míčky na všechny zápasy.

Velké poděkování patří firmě Jednota, družstvu spotřebitelů v Kaplici, která turnaj zabezpečila se stravováním.

Vám všem, ale stejným způsobem i všem partnerům klubu a turnaje a také všem našim pomocníkům patří velký obdiv a poděkování!

A pár statistik nakonec. Odehrálo se celkem dvaatřicet utkání, což je sto šedesát dílčích zápasů. To je obrovská porce!

A na úplný závěr mám ještě vzkaz. Ještě jednou velké DÍKY a palec nahoru všem hráčům a hráčkám, jejich trenérům a doprovodu, všem partnerům turnaje i našeho klubu a samozřejmě i všem organizátorům!“

Konečné pořadí 34. ročníku FZ Forza Cupu družstev kategorie U15 v Českém Krumlově: 1. Rychnov nad Kněžnou, 2. Svendborg (Dánsko), 3. Německo, 4. Česko B, 5. Slovinsko, 6. Česko, 7. BK Púchov (Slovensko), 8. UKS Pszczyna (Polsko), 9. Slovinsko B, 10. SKB ČESKÝ KRUMLOV, 11. Esbjerg (Dánsko), 12. Slovinsko C.

Radek Votava, Karel Vosika