V kuloárech na přelomu starého a nového roku probleskla zpráva, že devatenáctiletý hráč badmintonového oddílu Sokola Křemže Petr Beran ze studijních důvodů přerušuje nebo snad dokonce uzavírá nadějnou sportovní kariéru.

„Je to právě naopak! Teď mám na badminton ještě víc času než dřív, kdy jsem třeba hrál v Krumlově,“ odkazuje informaci do říše fám mladíkz Podkletí a pokračuje: „Loni jsem maturoval a po přechodu na vysokou ekonomickou se prostor k přípravě zlepšil. Nemám sice žádný individuál, ale rozvrh je takový, že teď mám školu třeba jen třikrát týdně, pouze výjimečně čtyřikrát. Dřív jsem míval hodně nabité středy, kdy jsem byl od rána do čtyř odpoledne ve škole a pak ještě musel jít večer na trénink. To bylo daleko náročnější. Teď stíhám úplně v pohodě,“ svěřuje se talent z křemežské badmintonové líhně, který koncem dubna oslaví kulaté dvacáté narozeniny.

Petr Beran ještě v žákovském věku, kdy ho v mateřském oddíle vedl dnes již zesnulý trenér Zdeněk Podpěra, posbíral řadu úspěchů i na mezinárodním poli, včetně medailí ze žákovských evropských šampionátů. V juniorském věku pak přestoupil do krumlovského SKB, kde si vyzkoušel i nejvyšší soutěž družstev dospělých. Nyní však opět hájí barvy Sokola Křemže v první lize.

„Ani návratem do Křemže se toho pro mě příliš nezměnilo, i když teď nehraju tolik turnajů, hlavně mezinárodních, protože s výjezdy ven je to v našem malém klubu složitější. Pořád se toho ale snažím objet co nejvíce. Ovšem srovnávat extraligu a první ligu, to moc nejde. V nejvyšší soutěži nyní hraje plno hostujících cizinců, a to je úplně jiná úroveň,“ ví.

A jak se Křemežským v první lize v této sezoně daří?

„V základní části jsme skončili na šestém místě z osmi týmů, což není špatné. Odehráli jsme dobré i horší zápasy. Teď jsme ale dobře rozehráli play off down o udržení a druhou nejvyšší soutěž chceme v Křemži každopádně zachránit!“ poukazuje na nejbližší cíl.

Na letošním mistrovství České republiky měl Petr Beran medailové cíle, které však zůstaly nenaplněny…

„S oddílovým spoluhráčem Jindrou Kukačem jsme po loňském bronzu ve čtyřhře chtěli letos jít v deblu do finále. Los nám ale nepřál a extraligisté Bitman s Hubáčkem byli ve čtvrtfinále nad naše síly. Na medaili jsem to chtěl zkusit i v singlu, ale tady byl los ještě horší. Možná jsem měl i přehnaný respekt, ale proti tolika titulům se hraje opravdu těžko,“ okomentoval Petr Beran porážku s desetinásobným mistrem republiky Janem Fröhlichem.