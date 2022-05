Základem kosmetiky dieNikolai je vinná réva z vinohradu Nikolaihof, který se nachází v rakouském údolí Wachau, jež je zapsáno na seznam UNESCO.

„Filozofie biodynamiky spočívá v tom, že při ruční výrobě jednotlivých kosmetických produktů využívá další lokální suroviny. Z vinné révy se získává olej, výluh z hroznových jader a výluh z hroznových slupek, jež jsou obrovským zdrojem antioxidantů, a chrání tak přirozeně pleť před volnými radikály a vnějšími vlivy. Dále jsou sbírány lipové květy, ze kterých se vyrábí extrakt, jenž je pak základem produktů k čištění pleti. V pleťových krémech vhodných pro problematickou pleť je zase šafrán. A pro Wachau jsou typické také meruňkové sady, kdy se z meruňkových jader vyrábí olej. Ten krásně voní a projasňuje pleť,“ přiblížil Petr Hoffmann některé z ingrediencí.

Velký zřetel je brán i na obaly produktů. U pleťových krémů se vždy používají místo plastových kelímků skleněné kelímky. Víčka jsou ze dřeva italských buků. Rovněž obalové kartony jsou vyrobeny výhradně z papírů s certifikací FSC.

„Tato certifikace zaručuje, že veškeré plochy, které produkují dřevo na výrobu víček, budou opět znovu zalesněny. Většina materiálů je rovněž vytištěna na stoprocentně recyklovaném papíru,“ poukázal Petr Hoffmann na maximální snahu o ekologické a udržitelné myšlení.

Myšlenka se zrodila v roce 2017

Myšlenka uvést biodynamickou kosmetiku na český trh se zrodila v roce 2017 při návštěvě Wachau. „Mnoho let jsme do této oblasti jezdili s rodiči na dovolenou. Vyhledáváme kvalitní, regionální suroviny a tato oblast je vyhlášená meruňkami, chřestem, vínem či mákem, a tak jsme objevili statek Nikolaihof rodiny Saahs, kde je mimo jiné fantastická restaurace, kde připravují místní speciality a kterou vede paní Saahs, které je již přes 70 let. Při jedné návštěvě jsme se jí zeptali, jak to dělá, že vypadá tak krásně a mladě. Usmála se a řekla, že přece používá jejich vlastní kosmetiku dieNikolai, kterou připravuje její syn – Martin Saahs,“ vyprávěl Petr Hoffmann.

Vyzkoušet na vlastní kůži její účinky je od konce loňského roku možné také v Českých Budějovicích. V salonu v Hroznové ulici nabízí kosmetické ošetření pleti a dekoltu. Vedle zmíněných pleťových krémů zde nabízí produkt ke kompletní kosmetické péči – k čištění pleti, tělové péči, k dostání tu jsou intenzivní oční séra, krémy na ruce nebo sprchové gely. Svou řadu mají i děti.

„Chceme, aby si nejen ženy mohly dopřávat tu nejvyšší kvalitu surovin,“ řekl Petr Hoffmann na závěr.