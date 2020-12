Pátý stupeň pohotovosti začne platit od neděle 27. prosince. Obchody budou moci prodávat jen základní potřeby. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) se dá jednoduše říci, že v hypermarketech a supermarketech si nebudou moci lidé koupit to, co neseženou v malých obchodech potravin. Například elektroniku, hračky nebo oblečení. Fungovat budou moci dále lékárny, optiky, drogerie, květinářství či galanterie.

Ministři podle Prouzy přitom opakovaně potvrzovali, že malé obchody nikdy nebyly zdroji nákazy. Kvůli novým opatřením podle něj navíc vláda nažene přes vánoční svátky do práce desítky tisíc lidí, kteří budou přestavovat obchody. "A to vše úplně zbytečně. Nebo nám chce opravdu (premiér) Andrej Babiš s vážnou tváří tvrdit, že lidé onemocní při nákupu nové zimní bundy nebo bot na běhání?," uvedl Prouza.

Společnost Tesco ve velkých prodejnách plochu se sortimentem, který nebude možné prodávat, přehradí páskou. Podle mluvčího firmy Václava Koukolíčka obdobné opatření platí na Slovensku, mají s ním tak už zkušenost. Část zaměstnanců bude podle Koukolíčka muset mezi svátky přijít do práce, ale prodejny by se i tak připravovaly na otevření po vánočních svátcích. Nové vládní nařízení poznamená podle něho výrazně povánoční výprodeje, které se týkají právě zboží, které nebude moci být nabízeno. Zřejmě se tedy podle něj tradiční slevové akce posunou na dobu, kdy to bude možné.

Hypermarkety Globus podle své mluvčí Lutfii Volfové zapečetí a pro přehlednost označí regály se zbožím, které nebude možné prodávat. "Domníváme se, že výběr potřebného zboží není zcela jasný a bude to komplikace zejména pro seniory, kteří nenakupují na internetu, a jsou zvyklí vše pořídit v kamenné prodejně. Navíc s koupí desetikorunových položek na internetu je potřeba platit dovoz zboží. Podle všeho by se zákaz prodeje měl totiž vztahovat i například na psací potřeby, papíry, obálky, tužky a řadu dalšího zboží," uvedla Volfová. Rovněž Globus povánoční výprodeje textilu, obuvi a dalšího sortimentu odsune.

Kaufland prodejní plochu se sortimentem, který se nebude moci prodávat, vymezí páskou. Zboží nebude možné prodávat ani přes pokladní systém. "V dané záležitosti rovněž proškolíme všechny naše zaměstnance," uvedla mluvčí řetězce Renata Maierl.

Zákaz maloobchodu

Zákaz maloobchodu kvůli druhé vlně pandemie platil od 22. října do 2. prosince. Výjimku měly už dříve potravinářské řetězce. Podnikatelé upozorňovali ale na nerovnost opatření, kdy mohou hypermarkety prodávat například boty, přičemž malé prodejny obuvi fungovat nemohou.

Pro současný čtvrtý stupeň pohotovosti vláda udělila maloobchodu výjimku a mohou být v provozu všechny obchody bez omezení sortimentu. Platí v nich limit 15 metrů čtverečních na jednoho zákazníka.

Vybrané obchody budou moci od neděle 27. prosince fungovat jen v čase mimo zákaz vycházení, tedy mezi 05:00 a 21:00. Bude platit zákaz prodeje ve svátky, o nedělích budou moci vybrané obchody mít otevřeno.