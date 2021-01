„Původně jsem vytvářel webové stránky a když nám zadavatel za vytvoření webových stránek na výrobu psích bud nezaplatil, tak jsme tomu dali volný průběh a sledovali tok objednávek,“ vypráví Petr Novák, majitel společnosti PsíBoudy.net.

„Když jsme viděli, jaké množství objednávek dorazilo, řekli jsme si, že to stojí za zkoušku, tak jsme začali vyrábět. Nejdřív na koleni v garáži, potom na zahradě,“ vzpomíná s úsměvem na začátky dnes již zkušený stavitel příbytků pro čtyřnohé mazlíčky.

ZATEPLENÉ A S NÁTĚREM

V základní nabídce mají šest velikostí psích bud.

„Největší zájem je o boudy pro středně velká plemena psů, jako jsou labrador, německý ovčák nebo border kolie,“ přibližuje Petr Novák jeho nejčastější „zákazníky“.

Dodal, že všechny boudy mají v základní ceně zateplené všechny čtyři stěny, podlahu a střechu.

„Boudy vyrábíme výhradně z hoblovaných prken a smrkových palubek. OSB desky nepoužíváme,“ zdůrazňuje.

Dodal, že samozřejmostí je doobjednání další spousty věcí jako například střešní krytiny, oplechování nebo nátěru lazurou.

„Každá bouda má nožičky, takže se může umístit kamkoliv na zahradu. Pokud ji majitel umisťuje na trávník, je samozřejmě lepší ji ještě podložit,“ uvádí Petr Novák s tím, že dnes vyrobí dvě boudy denně.

„Ze začátku, když jsme boudy vyráběli na koleni, nám ale jedna bouda trvala i dva a půl dne,“ vzpomíná se smíchem na své kutilské začátky.

ATYPICKÉ BOUDY

Jak je to s dodáním? „Většinu psích bud zasíláme přes přepravní společnost. Bouda je zabalená na europaletě. Stačí ji jen rozbalit, sundat z palet a hned do ní můžete pustit pejska. Pokud to prostory, kudy se má bouda pronášet, nedovolí, jsme schopni dodat boudu i v rozloženém stavu. Složená je pak za deset minut. Panely, ze kterých je bouda vyrobena, se montují dvanácti vruty do předvrtaných otvorů,“ dodává Petr Novák.

Občas také dováží boudu přímo k zákazníkovi a montují ji až na místě.

„To nejčastěji v případě, že s boudou děláme i kotec pro psa,“ přibližuje další z činností Petr Novák. Ten se za dobu existence firmy musel také několikrát vypořádat i s netradičními požadavky zákazníků.

„Většinou se jedná o nepravidelný tvar nebo upravenou velikost. Pokud je to v našich možnostech, snažíme se vždy vyhovět,“ uvědomuje si důležitost flexibility Petr Novák. Vždyť boudy z jeho dílny slouží psímu nájemníkovi po celý jeho život.

Sám má navíc stavební dozor. Na to, aby bylo vše tip top, dohlížejí jeho čivaví dámy Twiggy a Lajla.

„Ty sice milují pobyt na zahradě, ale do boudičky se zaběhnou maximálně podívat,“ směje se stavitel.