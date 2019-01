Tapety zkrášlují lidská obydlí již několik staletí a prošly mnohým vývojem. Původně kožené, a tedy drahé kusy, časem nahradily textilie či papír. Dnešní doba a její technologie ovšem nabízejí nepřeberné možnosti, a tak se lze nyní s tapetami v interiéru skutečně vyřádit.

Na zdi i na stěny. Tapety lze volit nejen podle vzorů, ale i podle jejich vlastností. | Foto: Shutterstock

Ve své podstatě jsou tapety obkladem stěn a jejich hlavní výhodou je to, že jsou hotovým, v rolích dodávaným materiálem, který po nalepení nepotřebuje žádné další ošetření. Tapetami lze snadno a přitom výrazně proměnit interiér, aniž abychom museli složitě měnit jeho vybavení. A to i díky tomu, že stejný vzor lze promítnout i do dekoračních látek nebo do stínítek lamp či dalších designových detailů.

Materiálová nabídka je dnes neskutečně široká a vedle nejrozšířenějšího papíru se nabízí třeba vinyl či textil. Ale tapety mohou být také vliesové, sklovláknité, samolepicí nebo z materiálů jako je kůže, listy, skleněné kuličky, krystaly, bambus, metalická vlákna či samet.

Vyberte si typ

Tapetami si můžeme snadno vytvořit romantický, luxusní či zcela originální interiér, stačí jen správně vybrat materiál a styl. „Papírové tapety jsou levnější variantou pro vkusnou dekoraci interiéru, vybrat si můžeme nejen ty jednobarevné, ale také třeba s oblíbenými motivy imitací materiálů jako třeba dřevo či cihly,“ říká Kateřina Krupová z firmy Vavex 1990.

Vinylové tapety jsou vhodné na zdi, sádrokartony, umakart i omyvatelné nátěry. „V závislosti na množství a kvalitě vrchní vinylové vrstvy je možno tapety použít pro různé účely, třeba koupelnové tapety se hodí i do vlhkého prostředí. Mají velmi dobrou krycí schopnost při použití na křivé a popraskané stěny,“ vysvětluje.

„Také jsou hojně využívány k nalepení na umakartová jádra koupelen a toalet, pokud z nějakého důvodu nechceme jádro bourat a vyzdívat. Výsledek je velmi hezký a v porovnání s rekonstrukcí celého jádra za pár korun,“ dodává.

Pro výrobu relativně nového typu vliesových tapet se používá jednostranně impregnovaný vlákninový nosný materiál. Je tvořen převážně z buničiny a textilních vláken, která jsou spojena pojivem, čímž se dosáhne maximální rozměrové stability. Materiál se navíc vyznačuje vysokou propustností vzduchu a vodní páry.

„A samolepicí tapety jsou dekorativní třívrstvé fólie určené hlavně k renovaci nebo výzdobě nábytku a menších hladkých ploch. Lepíme je na hladké dřevo, laminát, sklo, kachlíčky, nábytek, plech, umakart, umělohmotné plochy, tedy na všechny suché, hladké, čisté a nesavé povrchy,“ uzavírá výčet Krupová .

Co je třeba dodržet

Pamětníci, kteří v minulosti zažili domácí tapetování, si jistě vzpomenou na všechny patálie, které byly s nanášením tapet na zdi spojeny. Jak tedy správně připravit daný povrch na nanesení tapety aniž bychom proklínali celý svět?

„Podkladová plocha musí být hladká, s dobrou nasákavostí a bez prasklin, nesmí obsahovat látky omezující přilnavost a musí být dostatečně pevná. O těchto vlastnostech se musíme přesvědčit ještě před tapetováním,“ radí Hana Velátová z firmy Vavex 1990.

„Dále také záleží na druhu tapety, jelikož pro každý druh tapety platí nějaké specifikum. Velmi důležité je ošetřit každou stěnu penetrací, která povrch uzavře a zabrání vsáknutí lepidla do stěny. Po tapetování je třeba udržovat stabilní teplotu okolo 20 stupňů, nevětrat a nechat takto lepidlo řádně proschnout. V opačném případě může dojít ke smrštění tapety a tím odhalení spojů jednotlivých pruhů,“ varuje.

Pamatujte, že…U vliesových tapet se lepidlo aplikuje pouze na stěnu a tapeta se přikládá suchá. Vliesové tapety, na rozdíl od papírových, nevyžadují čas na provlhčení. Sklovláknitá tapeta je odolná nárazu a tlaku, překlenuje trhliny, nebobtná a je přetíratelná. Vinylové tapety zase působí také jako tepelný a zvukový izolátor.



Symboly na tapetách je dobré nepřehlížet, informují nás o jejich omyvatelnosti, stálosti na světle, o postupu při sesazování vzoru, při nanášení lepidla a také posléze při jejich odstraňování z daného povrchu.

Tapety mají zdobit, nikoli rušit

Barva, styl, vzor či materiálové řešení tapety by měly korespondovat s duchem celého interiéru. Opět bychom tedy měli myslet na celkový soulad všech designových složek dané místnosti. Tapeta může být prvkem dominantním, ale také jen ozvláštňujícím. Pokud máte v plánu místnost tapetou jen „okořenit“, například jako barevný akcent, rozhodněte se pro kontrastní odstín tapety.

Naopak, pokud chceme použít tapetu jako spíše nenápadný doplněk stávajícího designu, je vhodné využít schématu tón v tónu, kdy navážeme na barevná témata, která jsou v interiéru již použita.

„Nesmíme také zapomenout zkontrolovat symboly na tapetě, které jsou důležité pro následnou práci s ní, a dále je nutné tapetovat vždy tapetami jedné výrobní série, abychom dosáhli stejného odstínu. Toto lidé velice často opomíjejí, a poté jsou zklamaní a rozčarovaní z konečného výsledku. Jestliže si člověk není jistý, co který symbol na tapetách znamená, jejich význam lze nalézt na internetových stránkách prodejců tapet,“ doplňuje Kateřina Krupová.

Rozhovor s Kateřinou Kroupovou

Je možnost nechat si vyrobit vlastní vzor tapety?

Ano, určitě. Nejdůležitější je kvalita zdrojových dat. Minimální orientační požadavky na vlastní motiv je rozlišení:150 - 300 dpi (při rozměrech zdrojového obrázku 1 x 1 m), pokud si nejsme jisti, stačí data zaslat výrobci, a ten nám řekne, zda je možno z našich zaslaných dat vyrobit kvalitní tapetu.

Další možností je využít data z fotobank, kde je uloženo kolem 3 milionů snímků. Poté si vybereme materiál, na který chceme danou tapetu vytisknout. Většina výrobců má na svých stránkách formulář, který nás těmito kroky provede. Pokud se chceme na materiál podívat, sáhnout si na něj, lze navštívit tapetová studia, kde vše ukáží.

Proč vlastně použít tapetu a ne jen výmalbu?

Dnešní tapety jsou schopny díky novým technologiím vytvořit velice příjemnou atmosféru a dodat interiéru tvář a originalitu. Tapety vydrží déle než barva, na slunci neblednou a nemění odstíny, dají se umývat a jsou odstranitelné beze zbytků.

Mohou se lepit na stěny, podlahu, stropy, umožňují rychlou a radikální změnu, pokud se nám přestanou líbit. Jsou vysoce dekorativní, můžeme si vybírat ze široké škály vzorů, materiálů a při instalaci je z nich minimální odpad a prach.



Jaké jsou ceny tapet? A jak si výhodně tapetu vybrat?

Rozptyl cen tapet je obrovský od sta korun po desítky tisíc. Opět záleží na typu a na výrobci a specifiku dané tapety. Největší cenovou skupinou jsou tapety kolem 400 až 700 Kč za roli. Ale tapety patří mezi důležitý designový doplněk interiéru, a proto se mu velice rádi věnují i světoví návrháři, kteří navrhují originální a také cenově luxusní designy tapet, jako například Versace, Georgio Armani, Colani a řada dalších.