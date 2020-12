„Návštěvnost nám klesla zhruba o 40 procent. Jestli nás znovu zavřou, tak už je to likvidační,“ předeslal majitel fitness centra Marvel Gym Pavel Lepič.

Podle jeho informací velká část kolegů z oboru své podniky v případě, že dojde na další karanténu, nezavře. „Pojedou dál, protože by je to položilo. Ti lidé už moc nemají na výběr, nemohou si hrát na hrdiny, je to o udržení byznysu, který člověk budoval celý život, podotkl Lepič.

On sám nyní čeká, co řekne vláda, a zvažuje, že by se k bojkotu nařízení také přidal. „Uděláme si rozvahu a spočítáme, kolik by nás stálo další zavření, podle toho se rozhodneme. Pokud bych se dostal před rozhodnutí, jestli zavřít nadobro, tak se raději nechám otevřeno a budu riskovat pokutu,“ dodal.

Nastavená pravidla jsou podle jeho názoru přísná. „Ve fitness centru se dá všechno krásně kontrolovat, ať je to dodržování hygienických pravidel nebo počet lidí v zařízení. Ale přesto se zavře to, ale fabrika s tisícovkami zaměstnanců nebo obchoďák ne,“ posteskl si Lepič.

Podpora klientů

Marvel Gym teď drží sami klienti. Ti se mu snaží ze všech pomoci. „Máme skvělou klientelu. Snaží se nás podržet a pošle třeba i nějakou finanční výpomoc,“ sdělil provozovatel.

Ještě horší situaci pak prožívá fitness centrum Dream Gym. Sem se vrátilo asi padesát procent klientů, ale od znovuotevření se toto číslo snižuje. I tamní majitel Roman Maršálek má obavu, že mu vláda opět znemožní podnikání. „Předpokládám, že zavření budou omlouvat jako potřebné, přitom nikdo nedokázal, že by náš segment byl šiřitelem nákazy nebo důvodem, proč ta pandemie je,“ podotkl Roman Maršálek.

Ten doposud od státu nedočkal větší kompenzace. Náklady na provoz mu ale zůstávají. „Na fitko mám půjčeno 11 milionů a to jsou splátky, které mi nikdo neodpustí. Dva měsíce nezaplatím a vletí na mě exekutor,“ okomentoval Maršálek.

Že se mají chránit rizikové skupiny, souhlasí. Neustálé zavírání a otevírání podniků však považuje za likvidační a rovněž zvažuje, že by nechal otevřeno i přes případný další zákaz provozu. „Vláda by měla lidem říkat, aby jedli zdravě, cvičili, chodili na vzduch. Ne aby se zavírali před viry. Uvidím, co budu dělat příští rok. Letos jsem už v půl milionové ztrátě,“ dodal Maršálek.