Plno práce budou mít například ve společnosti Robert Bosch v Českých Budějovicích. Její jednatel Milan Šlachta vysvětlil, že dalšího rozvoje se dočká vývojové a technologické centrum, peníze ale poputují také například do digitalizace, automatizace nebo robotizace. Vyrůst by zde měla i zcela nová třípodlažní budova. „V té se budou nacházet laboratoře oddělení kvality a vývoje. Velkorysé prostory zaměstnancům nabídnou lepší pracovní podmínky, laboratoře se dočkají špičkového zázemí,“ nastínil Milan Šlachta s tím, že jednat se má o investice v řádech stovek milionů korun.

VÍCE NIVY

Dvě stě padesát milionů korun přispěje k rozšíření výrobní kapacity závodu Madety v Českém Krumlově, kde od roku 1949 vyrábí oblíbený sýr Niva. Jak uvedla mluvčí společnosti Marta Faktorová, zatímco v současnosti zde vyrobí denně 15 tun sýrů ze 120 tisíc litrů mléka, po dokončení v příštím roce to bude až 21 tun ze 180 tisíc litrů. „Investice obnáší modernizaci plnicího zařízení, to je plnění sýrového zrna do forem. Ta bude mít vliv na větší přesnost plnění, tedy na váhu a výšku bochníků sýrů,“ přiblížila Marta Faktorová.

Dodala, že součástí investice budou plně automatické klima tunely. „V nich bude při regulované teplotě a vlhkosti ze sýrů jeden den odkapávat syrovátka. Tunely budou napojeny na CIP stanici, takže odpadne ruční mytí drah, po nichž se sýry pohybují. A díky robotu odpadne klasické ruční vyklápění sýrů z forem,“ poukázala na jednu z výhod.

Uvolněné peníze na další rozvoj mají ve společnosti MetalWorx v Plané nad Lužnicí. Podle jejího ředitele Marcela Kaštovského největší položky v letošním rozpočtu tvoří investice do nemovitostí a renovace strojového parku. Vyčleněno na to mají celkem 45 milionů korun.

UČŇOVSKÉ STŘEDISKO

Na studenty myslí ve firmě ENGEL strojírenská v Kaplici. Tady podle Evy Swaczyna Valentové již před Vánoci uvedli do provozu čtyři nové stroje. „Pomohou studentům k získání dovedností, které mohou v budoucnu využít na našem oddělení Stahlbau,“ uvedla Eva Swaczyna Valentová s tím, že se zde studenti před pár dny mohli rovněž seznámit s novým soustruhem a bruskou na plocho. „Další investice máme v plánu v nadcházejícím obchodním roce,“ dodala Eva Swaczyna Valentová.

S cílem rozšířit vimperský závod Rohde & Schwarz vstoupila společnost do nového roku s SMT osazovací linkou za sto milionů korun. Miroslava Hanzalíková z personálního a PR marketingového oddělení řekla, že další finanční prostředky byly uvolněny na modernizaci. „Nová technologie patří ke špičce ve výrobě elektrotechniky, posiluje postavení vimperského závodu v rámci celého koncernu a zajistí zvládání budoucích technologických projektů,“ doplnila Miroslava Hanzalíková.