Trh s mlékem pociťuje zdražení energií i dalších vstupů do výroby. Už zemědělci na začátku řetězce producentů a zpracovatelů zažívají cenový šok a musejí chtít za mléko víc. Podle Jiřího Kopáčka, předsedy představenstva Českomoravského svazu mlékárenského, budou muset ceny zvednout všechny mlékárny.

Jiří Kopáček míní, že ceny budou muset zvednout všechny mlékárny, i když to podle něj může být různé podle komodit. „Nezbude nic jiného. Růst nákladů je enormní. Cena mléka roste a ještě poroste. Nám se to také nelíbí, ale je to realita,“ říká Jiří Kopáček a připojuje, že to, co se děje v České republice má obdobu v celé Evropě.

Podle šéfa Madety Milana Teplého vydá mlékárna nyní za pohonné hmoty o 4-5 milionů měsíčně víc a za obalové materiály platí navíc také o 4-5 milionů měsíčně. „Jedná se o všechny vstupy od energií přes pohonné hmoty a AdBlue až po obalové materiály, jako jsou papír, plasty či hliník. A přibývají i další problémy, nejsou třeba některé náhradní díly, prodlužují se termíny servisních služeb, dřív byly čtrnáctidenní, teď tříměsíční,“ vypočítává Milan Teplý co má negativní vliv na hospodaření Madety.

Nebývalý růst cen téměř u všech vstupů do výroby zažívají už čeští zemědělci na začátku celého řetězce producentů a zpracovatelů.

„Cena se mění každý týden,“ říká Jiří Severa, předseda ZD Hosín, například o hnojivech. Poukazuje na nabídku ledku. V roce 2020 vyšla tuna ledku na necelých 5000 korun, teď je to téměř 11 000 a výrobci avizovali, že bude cena ještě vyšší. Jde jen o jeden příklad za všechny. Kvůli drahému plynu navíc Duslo Šala i Lovosice přerušily výrobu, takže u termínu dodání na konci roku varují firmy, že bude omezená dostupnost. Růst vstupů, včetně energií nebo pohonných hmot, podle Jiřího Severy znamená například i neudržitelnost současných výkupních cen mléka, které jsou kolem devíti korun.

Pro Deník to uvedl také Karel Bednář, předseda představenstva Mlékařského družstva JIH, které má na 180 členů hlavně v jihozápadních Čechách. „Od července vstupy rostou, teď to eskaluje,“ upozorňuje Karel Bednář a dodává, že už nynější výkupní cena, která se pohybuje kolem devíti korun, je pod hranicí rentability. „Avizovali jsme, že už do konce roku bychom chtěli deset korun, a to je nákladová cena,“ říká Karel Bednář s tím, že i tak by chyběl zemědělcům na mléku zisk. Hranice rentability pro 1. čtvrtletí příštího roku, až se promítnou avizované ještě vyšší ceny energií a další vstupy, bude podle Karla Bednáře u litru mléka na úrovni 11 korun až 11,50 koruny.

Už v lednu se ale růst cen u zemědělců promítne spotřebitelům například do mléčných výrobků. Zdražení ohlásila za zpracovatele mléka třeba jihočeská Madeta. Jestli je možné, že to nějak ovlivní zákazníky, že by v rámci nabídky Madety změnily své priority, se podle generálního ředitele firmy Milana Teplého předem nedá říci. Šéf Madety navíc očekává i obecné snížení kupní síly. „Nevím, jak se začnou zákazníci chovat při snížení kupní síly, jestli budou omezovat množství, anebo kvalitu. Samozřejmě bych byl radši, kdyby ne,“ říká Milan Teplý. Zdůraznil ale, že je naprosto vyloučené, aby i za vyšších cen vstupů firma nezachovala i do budoucna vysokou kvalitu. Je ale podle něj možné, že za nové situace dojde ke zostření konkurenčního boje mezi tuzemskými mlékárnami i se zahraniční konkurencí.