Sociální služby SOVY plánují vylepšit vybavení pro zdravotně postižené a seniory

Sociální služby SOVY poskytují pomoc seniorům a zdravotně postiženým. Cíl mají jediný, pomáhat. Chybí jim, ale zvedací zařízení. Takové vybavení by SOVY - centrum sociálních služeb, pořídilo pro své klienty, pokud by získalo peníze z programu společnosti Tesco „Vy rozhodujete, my pomáháme”.

„V loňském roce jsme otevřeli samostatný objekt Odlehčovací služby, která má pomáhat rodinám v odlehčení při jejich každodenní péči o nejbližšího příbuzného. Do programu Tesco Vy rozhodujete, my pomáháme jsme se přihlásili, abychom získali finanční příspěvek na moderní vybavení, které by naši klienti mohli využívat při rehabilitacích,“ uvedla Ivana Ambrusová ředitelka Sociálních služeb Sovy. Pomůcky, které pomáhají ulehčit manipulaci s klienty, jsou totiž velmi nákladné. Sociální služby SOVY by byly vděčné za jakoukoliv pomoc. „Naším cílem je pořídit zvedací zařízení, které by bylo velkou pomocí při manipulaci s klientem, ale pomohlo by nám také při rehabilitacích klienta,“ dodala Ambrusová. Sociální služby SOVY poskytují pečovatelské, odlehčovací a tísňové služby. Posláním centra je prostřednictvím sociálních služeb poskytnout lidem s různou formou postižení individuální podporu a umožňovat jejich seberealizaci. Cílem projektu je vytvořit přívětivé místo, kde se klienti budou cítit bezpečně.

Autor: Komerční sdělení