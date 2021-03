Dejte si o víkendu pozor na zapalování ohňů. Hasiči opět vyjížděli k požárům po pálení trávy nebo dřeva.

Hasičů začínají výjezdy k požárům trávy a ohnišť. | Foto: HZS JČK

Ve čtvrtek po 13. hodině pospíchali křemežští hasiči do ulice Olešnice zlikvidovat požár trávy. K požáru přijela také jednotka dobrovolných hasičů z Chmelné. Tráva hořela na ploše přibližně 40 x 20 metrů. Hasiči ji uhasili jedním C proudem. Hasiči z Chmelné během hašení doplňovali vodu do cisterny profesionálních kolegů. Požár je beze škody.