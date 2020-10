V úterý ráno obě českobudějovické jednotky, a to ze stanic České Budějovice i Suché Vrbné, byly vyslány podle mluvčí Venduly Matějů do obce Dubičné, kde byl ohlášen požár osobního auta VW Caddy. "Zasažen byl motorový prostor vozu. Hasiči požár zlikvidovali během několika minut. I přes jejich rychlý zásah činí vzniklá škoda 100 tisíc korun. Příčina vzniku požáru je v šetření," uvedla mluvčí.

Místo kravína hořel vrak

Celkem pěti jednotkám, a to profesionální ze stanice Týn nad Vltavou, dobrovolným z obcí Dolní Bukovsko, Kostelec a Hroznějovice a podnikové ČEZ, (JE) Temelín, byl vyhlášen poplach ve čtvrtek odpoledne, aby vyjely do Hroznějovic, kde byl ohlášen požár kravína. "Když hasiči do areálu družstva přijeli, průzkumem zjistili, že nehoří žádná z budov, ale vrak osobního automobilu značky Fiat Punto. Hasiči požár rychle uhasili. Vzniklá škoda je nulová," popsala Vendula Matějů.

Vodňanští profesionální hasiči likvidovali v Újezdu požár osobního auta, které stálo za krajnici a nijak nebránilo provozu. Hasiči požár lokalizovali během několika minut, následovalo dohašování. Vzniklá škoda činí 10 tisíc korun.

V pátek ráno profesionální hasiči ze stanice České Budějovice a dobrovolní z Hosína byli vysláni právě do Hosína, kde byl ohlášen požár osobního auta. "Jednalo se o vůz značky Peugeot, který hořel v motorové části. Hasiči nasadili vysokotlaký proud. V 8.09 hodin velitel zásahu nahlásil likvidaci požáru," popsala Vendula Matějů. Dodala, že požár šetří vyšetřovatel Hasičského záchranného sboru společně s Policií ČR.