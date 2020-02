Smutná čísla: Ve statistikách evidují hasiči při zásazích u nehod, požárů a dalších událostí 190 usmrcených osob.

V roce 2019 zasahovali jihočeští hasiči podle tiskové mluvčí HZS JčK Venduly Matějů celkem u 9 232 událostí. "Je to o téměř šest set událostí více, než bylo v roce 2018, kdy to bylo 8 660 událostí. Důvodem nárůstu celkového počtu událostí bylo to, že jsme v průběhu roku 2019 likvidovali následky několika letních prudkých bouřek a především několika vichřic," konstatovala ke statistice Vendula Matějů.

Technické zásahy

V roce 2019 znovu více než polovinu výjezdů jednotek tvořily technické zásahy. "V roce 2019 jihočeské jednotky vyjely k 5 659 zásahům. Meziroční nárůst (rok 2018 – 5 186 zásahů) opět odráží již zmiňované přírodní kalamity," říká Vendula Matějů.

Dopravní nehody

V pořadí druhou statisticky významnou skupinou zásahů jihočeských hasičů jsou dopravní nehody. "Jednotky HZS Jihočeského kraje likvidovaly v roce 2019 následky 1 459 nehod, kde je změna v porovnání s počtem 1 521 v roce 2018 příjemná. Doufejme, že svědčí o zlepšujícím se trendu na jihočeských silnicích," dodává Vendula Matějů.

Požáry

Opačnou změnu ale statistiky zaznamenaly v počtu požárů, kterých v loňském roce jihočeští hasiči uhasili 1 151 (v roce 2018 to bylo 1 097 zásahů).

K největším patřila likvidace požáru po výbuchu domu v Lenoře na počátku října 2019. Kolem čtvrté hodiny nad ránem (3. října) došlo k výbuchu v bytovém domě v Lenoře na Prachaticku. Šlo o výbuch plynu. Nájemníky v šesti bytech ve třípodlažním objektu vzbudila obrovská rána.

Do Lenory vyjelo devět hasičských jednotek a musely evakuovat přibližně dvacet lidí, evidují devět zraněných – z toho dva těžce a jedno středně těžce zraněného. Jeden člověk při výbuchu zemřel. „Je to hrozné,“ řekl k neštěstí v den výbuchu starosta Lenory Antonín Chrapan. Na místě zasahovalo i několik vozů zdravotnické záchranné služby a policie. Zraněné převážela i letecká záchranná služba.

Výbuch dům totálně zdemoloval a poškodil i okolní domy. Evakuování byli hlavně lidé ze sousedních domů. Dočasně byli ubytováni v místní sokolovně. „Ve čtyři hodiny došlo k výbuchu. Otevřelo mi to dveře a balkonová okna. Běžel jsem do kotelny a všechno jsem vypnul,“ řekl jeden z evakuovaných Pavel Maďar.

Hlavní průjezd Lenorou po silnici I/39 byl při požáru a jeho likvidaci uzavřen. Hasiči na místo museli povolat i výškovou techniku a statik nakonec rozhodl o demolici domu. Hasiči likvidovali ohniska požáru celý den, protože při rozebírání domu některá místa znovu vzplála. Do Lenory byla povolána i těžká speciální technika na rozebírání podobně poškozených domů. Hasiči ji převezli z Hlučína u Jihlavy.

Pohled na statistiku roku 2019 pak informuje také o tom, že:

- hasiči u všech typů zásahů evakuovali 1 830 osob, z toho 434 v přímé souvislosti s požárem,

- celkový počet všech zraněných lidí byl 1 677, zranění se nevyhnula ani zasahujícím hasičům – 10 profesionálů muselo vyhledat lékařské ošetření,

- smutným číslem je počet usmrcených, kterým již nebylo možné pomoci, ve statistikách evidují hasiči při zásazích u nehod, požárů a dalších událostí 190 usmrcených osob,

- škoda způsobená všemi požáry se vyšplhala na hodnotu 149 055 600 korun,

- profesionální hasiči zasahovali u tří požárů se škodou vyšší než 10 miliónů korun,

- na druhou stranu hasiči svými zásahy uchránili majetek v hodnotě 378 099 500,-,

- u všech událostí zasahovalo v Jihočeském kraji 11 162 profesionálních a dobrovolných jednotek. Počet zasahujících jednotek je vyšší než počet všech událostí proto, že u jedné události často zasahovala více než jen jedna jednotka PO.