Policista zachránil ženu z hořícího bytu v Krumlově. Musel vykopnout dveře

Požár vypukl v Urbinské 142 v pátek 1. září večer, kolem 22. hodiny. Způsobila ho porucha digestoře. Informace o něm ještě v pátek v noci zveřejnilo i město Český Krumlov.

K požáru vyjela také policie. „Po jejich příjezdu se již po celém domě linul silný zápach štiplavého kouře. K bytu, který se nacházel v sedmém patře domu, se jako první dostal policista praporčík Roman Lisý. Zevnitř bytu byl již v tu chvíli slyšet jasný zvuk praskání ohně. Když nikdo z bytu nereagoval na jeho bouchání, rozhodl se, že dveře vykopne,“ popsal situaci tiskový mluvčí policie Miroslav Šupík.

Ve chvíli, kdy policista vykopnul dveře, nebylo v bytě kvůli hustému dýmu nic vidět. Všiml si ale, že v chodbě na zemi sedí žena, kterou s nasazením vlastního zdraví urychleně vyvedl z bytu ven, čímž jí v tu chvíli nepochybně zachránil život. Když se ujistil, že v bytě už nikdo další není, popadl na chodbě hasicí přístroj, do hořícího bytu se vrátil a začal hasit požár. Plameny se v tu dobu rozléhaly již po stropě bytu.

Praporčík Roman Lisý.Zdroj: PČR

„Žena byla mezitím předána do rukou záchranářů a převezena do českokrumlovské nemocnice. Ošetřen musel být nakonec i zasahující policista, který se v důsledku pobytu v hořícím bytě nadýchal kouře a směsi z hasicího přístroje,“ dodal Miroslav Šupík s tím, že praporčíku Romanu Lisému patří za jeho práci velké uznání, neboť svým jednáním naplnili heslo Pomáhat a chránit do posledního písmene.

Požár se nakonec podařilo dostat díky přivolaným hasičům pod kontrolu.

Jitka Kurtinová, obyvatelka domu, přiblížila průběh požáru na FB města: A největší hrdinové téhle události je pes, který upozornil majitele svím chováním, že se něco děje, a policista. O patro výš si všimli, že jde dým z okna, a šli ťukat na mě a z okna šlo vidět, že tohle není sranda. Už jsme hodně plašili a bouchali na paní, šlo slyšet praskání ohně a jak to nabývá na intenzitě velmi rychle… To už se volali hasiči a jelo se dle instrukcí ústředny atd. A hle, kde se vzal, tu se vzal policista a ten už jednal tak, že by si zasloužil medajli!!! Vyzval k otevření dveří, ale nikdo nereagoval, tak na první dobrou vykopl dveře a zmatenou přiotravenou paní vyvedl. Sousedi už měli nachystaný hasičak a policista začal hasit byt. Nebýt týmové práce všech přítomných, byl by prů*** jako trám. Díky za chrabrost policisty, intuici psa, akčnost sousedů, kteří neváhali pomoc… Ještě že to tak dopadlo…